Унгария трепти пред изборите: Орбан и Мадяр мобилизират хиляди в Будапеща

Десетки хиляди унгарци се очаква да се съберат на противоположни митинги в Будапеща, докато премиерът Виктор Орбан и основният му съперник Петер Мадяр официално откриват кампаниите си преди националните избори догодина. Събитията, съвпадащи с годишнината от антисъветското въстание през 1956 г., се провеждат на фона на все по-поляризирана политическа среда.

Възпоменанието на провалилата се революция има символично значение за управляващата партия Фидес, която някога се позиционираше като твърдо антисъветска, но с времето се сближи с Русия. Фидес, на власт от 2010 г., очаква рекорден брой участници за своя „марш на мира“, където Орбан ще се обърне към привържениците си пред парламента. Събитието обаче претърпя символичен удар след новината, че дългоочакваната среща в Будапеща между Доналд Тръмп и Владимир Путин, възхвалявана от Орбан като дипломатически успех, няма да се състои.

Докато митингът на Фидес се движи през столицата, той ще се пресече с друго голямо събиране, организирано от Петер Мадяр, бивш член на Фидес, който се утвърди като най-сериозния опонент на Орбан. Мадяр се възползва от широко разпространеното обществено недоволство поради инфлация, корупционни скандали и спадащи стандарти на живот. Неговата новосъздадена партия Тиса, основана по-рано тази година, в момента се движи рамо до рамо с Фидес преди изборите през април. Според независимия Институт IDEA, Тиса получава подкрепа от 37 процента, докато Фидес 27 процента, като около една четвърт от избирателите все още не са решили кого да подкрепят.

За двете страни митингите в четвъртък са толкова въпрос на имидж, колкото и на политическо влияние. Орбан се надява да мобилизира своята консервативна база и да привлече колебаещи се избиратели, като акцентира върху стабилността и националната гордост, докато Мадяр цели да демонстрира нарастващата си подкрепа на местно ниво. Лидерът на опозицията обвини правителството, че използва държавни ресурси за увеличаване на присъствието на митинга на Фидес, като предлага безплатен транспорт, храна и ваучери на участниците. Екипът му също така твърди, че властите са оказали натиск върху автобусните компании да отказват услуги на опозицията. Представителят на Фидес Тамаш Менцер отхвърли тези обвинения като „фалшиви новини“.

Орбан, от своя страна, нарече събитието на Мадяр „брюкселски военен марш“, следвайки по-широката си кампания, която представя опозицията като инструмент на чужди сили. Държавните медии също обвиниха Мадяр, че обслужва интересите на ЕС и Украйна, без да предоставят доказателства. Премиерът продължава кампанията си на националистически теми, обещавайки да защити Унгария от миграционния натиск и да държи страната извън войната в съседна Украйна.

Мадяр, в контраст, се представя като кандидат срещу корупцията, като твърди, че дългото управление на Фидес е оставило Унгария най-бедната и корумпирана държава в ЕС. Той обещава да намали зависимостта от руската енергия и да върне страната към западните си съюзници. През последните три месеца Мадяр обиколи 158 градчета и села, стремейки се да спечели подкрепата на избиратели в провинциалните райони, които традиционно подкрепят Фидес.

Политически анализатори смятат, че надпреварата се очертава като най-конкурентната за Орбан от над десетилетие насам. Петер Креко от мозъчния тръст Political Capital отбелязва, че макар изборите в Унгария формално да са свободни, те далеч не са справедливи заради финансовото и медийното неравенство между управляващата партия и опозицията. Той смята, че изходът остава отворен, като „умелите маневри и интензивната кампания“ все още могат да наклонят везните в която и да е посока.