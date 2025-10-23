  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +21
Пловдив: +12 / +21
Варна: +16 / +20
Сандански: +16 / +21
Русе: +14 / +22
Добрич: +15 / +20
Видин: +15 / +21
Плевен: +15 / +21
Велико Търново: +13 / +22
Смолян: +7 / +13
Кюстендил: +14 / +19
Стара Загора: +13 / +19

Борисов: От вчера слушам, че съм погълнат и изяден, а както виждате съм цял

  • Сподели в:
  • Viber
Борисов: От вчера слушам, че съм погълнат и изяден, а както виждате съм цял
A A+ A++ A

От вчера слушам, че съм погълнат и изяден, а както виждате съм цял, това заяви лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов в кулоарите на парламента по повод случилото се вчера и острите коментари от опозицията.

„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него - това обявиха от партията в съвместно изявление с ГЕРБ-СДС след среща между двете формации, която се проведе в сряда сутрин в Народното събрание. Партиите се обявиха за пълен мандат на управление и изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България. Промяна в настоящата форма на подкрепа от страна на партията на Делян Пеевски няма да има, категорични бяха формациите.

#Борисов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?