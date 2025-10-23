Борисов: От вчера слушам, че съм погълнат и изяден, а както виждате съм цял
От вчера слушам, че съм погълнат и изяден, а както виждате съм цял, това заяви лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов в кулоарите на парламента по повод случилото се вчера и острите коментари от опозицията.
„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него - това обявиха от партията в съвместно изявление с ГЕРБ-СДС след среща между двете формации, която се проведе в сряда сутрин в Народното събрание. Партиите се обявиха за пълен мандат на управление и изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България. Промяна в настоящата форма на подкрепа от страна на партията на Делян Пеевски няма да има, категорични бяха формациите.
Още по темата:
- » Борисов за спорното предложение на ИТН: Говорих със Слави Трифонов, ще го изтеглят
- » Уолстрийт джърнъл: Борисов предложил “Турски поток” на САЩ, за да паднат санкциите срещу Пеевски
- » Борисов: Президентът Румен Радев вкара „Величие“ в парламента
Коментирай
Най-четено от Политика
ЕС забранява цигарите?! И електронните устройства - под ножа09:00 17.10.2025 | Брюксел
Последно от Политика