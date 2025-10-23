Гърция: От 2026 г. наемите се плащат само по банков път

Гърция въвежда задължително разплащане по банков път, за да прекрати укриването на приходи.



Платежната система IRIS, която се използва в Гърция включва вече задължително използване па ПОС терминали. Това е наложително за разплащане както с физически компании, така и с електронни бизнеси, съобщават от Националната банка. Системата цели да ограничи банковите измами и укриването на приходи.

Има лимит до 500 евро между физически лица, както и от физически лица към компании и фирми.



Трансакциите са безплатни, пише БНР.

Всеки ПОС терминал трябва да е свързан с Агенцията по контрол на приходите. При нарушения, които бяха открити от много търговски магазини, които прехвърлят приходите си в чужди банки, глобата вече е от 10 до 20 хиляди евро.

От началото на следващата година всички наеми ще се плащат само по банков път, независимо от размера. Много наематели съобщават, че са предупредени от собствениците, които желаят само плащане в брой. Заплашват ги с изгонване от наетото жилище.