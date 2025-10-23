Циганското лято се отлага със седмица

Синоптикът Петър Янков прогнозира пред Bulgaria ON AIR, че през следващите дни температурите слабо ще се понижат, очакват се валежи.

Утре над страната ще премине хладна вълна, ще има валежи от 5-7 литра на кв.м. Валежи се очакват в крайните северозападни и северни части от страната.

В събота температурите ще достигат 22 градуса.

В неделя ще има повече слънце преди обяд, но следобед ще се заоблачи и ще започнат сериозни валежи, които ще продължат и в понеделник - с постепенно захлаждане, посочи Янков в "България сутрин".

В неделя максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, стана ясно от думите на синоптика.

Чувствително ще бъде захлаждането в началото на следващата седмица, съобщи Янков.

"Циганското лято се отлага и ще започне някъде около 30 октомври - с високи температури през деня. От четвъртък започва сериозно повишение на температурите. Ще продължи до 5-6 ноември - до 26 градуса в населените места. След това се очакват по-съществени валежи", обясни синоптикът.

Според Янков температурите у нас са нормални за това време от годината, но изменението на климата е налице.