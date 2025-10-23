  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +21
Пловдив: +12 / +21
Варна: +16 / +20
Сандански: +16 / +21
Русе: +14 / +22
Добрич: +15 / +20
Видин: +15 / +21
Плевен: +15 / +21
Велико Търново: +13 / +22
Смолян: +7 / +13
Кюстендил: +14 / +19
Стара Загора: +13 / +19

Спаси София: Ако картелът с боклука е проблем, защо таксиметровият картел не е?

  • Сподели в:
  • Viber
Спаси София: Ако картелът с боклука е проблем, защо таксиметровият картел не е?
A A+ A++ A

„Спаси София“ излезе с позиция срещу предложените промени в цените на таксиметровите услуги в София. Предложението е минималната тарифа да се увеличи на 1,43 лв., а максималната - на 2,43 лв. От партията се обявяват против решения, които ще доведат до ново поскъпване за гражданите, без да подобрят качеството на услугата.

„Ако ни е проблем картелът за боклука, защо не ни е проблем картелът при такситата?“, попита Борис Бонев, председател на „Спаси София“. Той подчерта, че партията няма да участва в „допълнително “скубане” на софиянци само, за да е удобно на таксиметровите компании“.

Според Бонев, решението на ПП-ДБ и ГЕРБ да подкрепят продължаването на действащия модел в бранша показва липса на последователност. „Кога са искрени – когато се кълнат, че са десни партии, или когато заедно гласуват за запазване на картела в сектора?“, попита той.

От „Спаси София“ настояват, че е време за реална конкуренция в таксиметровите услуги. „Време е услуги като Uber да бъдат отново позволени в България. Само така ще има честни цени, по-добро качество и избор за гражданите“, допълни Бонев.

„Гражданите не трябва да плащат цената на партийното спокойствие за ПП-ДБ, ГЕРБ и БСП. Отстояваме принципа, че София има нужда от справедливи решения, а не от политически договорки“, завършва позицията на „Спаси София“.

#такси

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?