  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +21
Пловдив: +12 / +21
Варна: +16 / +20
Сандански: +16 / +21
Русе: +14 / +22
Добрич: +15 / +20
Видин: +15 / +21
Плевен: +15 / +21
Велико Търново: +13 / +22
Смолян: +7 / +13
Кюстендил: +14 / +19
Стара Загора: +13 / +19

Алгафари: Борисов доказа лидерство, държавата не е спирала

  • Сподели в:
  • Viber
Алгафари: Борисов доказа лидерство, държавата не е спирала
A A+ A++ A

Политическият шум от последните дни, раздухан от опозиционни среди и техни говорители, се оказа поредният опит за изкуствено внушаване на криза. След седмица на спекулации около „трусовете“ в управлението, стана ясно, че държавата е стабилна, управлението работи, а Бойко Борисов не само не е „изпуснал юздите“, а напротив — показал е контрол и увереност. Това подчерта пред НоваНюз комуникационният експерт Нидал Алгафари.

Лидерски ход, а не политически трус
„Всички очакваха голяма новина. А голямата новина е, че няма новина“, каза Алгафари, като определи шумотевицата около ГЕРБ и отмененото заседание на кабинета като „смехотворна“. Според него премиерът и управляващата партия са действали изключително разумно - вместо да отговарят на слухове, са решили да проверят реалното състояние на обществените нагласи.

„Борисов се подразни от публикациите, че партията му падала, че изоставал. И реши да провери за себе си какво е положението – да опипа пулса. След като разбра, че ГЕРБ е стабилен, той вече можеше спокойно да отиде на всякакви преговори, знаейки какви козове държи“, обясни Алгафари.

Експертът бе категоричен, че истерията, създадена от коментатори и опозиционни журналисти, няма общо с реалността. „Останалото е просто желание на всички да се упражняват в духовити коментари, което е смешно“, добави той. Алгафари припомни, че е имало далеч по-сериозни моменти в българската политика, когато именно опозицията е блокирала парламента или е саботирала работата на институциите, но никой тогава не е говорил за „спряна държава“.

Опозицията в ролята на коментатор без аргументи
На обратния полюс се оказа журналистът Людмил Илиев, който се опита да внуши, че ГЕРБ едва ли не е „парализирал държавата“ заради изборите в Пазарджик. Неговата теза, че „държавата била спряна“, бе не само безпочвена, но и опровергана от фактите. „Отменено е едно заседание на Министерския съвет, но не е спряно управлението на държавата. Просто решиха да се съберат с коалиционните партньори и да преценят кой колко сила има“, заяви Алгафари.

Докато Илиев драматизираше, че „такова нещо не се било случвало досега“, експертът напомни, че това е част от нормалната политическа динамика. „Имало е периоди, когато опозицията не е позволявала кворум, и това е логична политическа игра“, каза Алгафари.

Комуникационният специалист не остави място за съмнение: „Никой не е спирал държавата. Имаме стабилност, ще има правителство и то ще изкара мандата си.“

#Нидал Алгафари

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Гледна точка
Последно от Гледна точка

Всички новини от Гледна точка »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?