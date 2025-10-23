Алгафари: Борисов доказа лидерство, държавата не е спирала

Политическият шум от последните дни, раздухан от опозиционни среди и техни говорители, се оказа поредният опит за изкуствено внушаване на криза. След седмица на спекулации около „трусовете“ в управлението, стана ясно, че държавата е стабилна, управлението работи, а Бойко Борисов не само не е „изпуснал юздите“, а напротив — показал е контрол и увереност. Това подчерта пред НоваНюз комуникационният експерт Нидал Алгафари.

Лидерски ход, а не политически трус

„Всички очакваха голяма новина. А голямата новина е, че няма новина“, каза Алгафари, като определи шумотевицата около ГЕРБ и отмененото заседание на кабинета като „смехотворна“. Според него премиерът и управляващата партия са действали изключително разумно - вместо да отговарят на слухове, са решили да проверят реалното състояние на обществените нагласи.

„Борисов се подразни от публикациите, че партията му падала, че изоставал. И реши да провери за себе си какво е положението – да опипа пулса. След като разбра, че ГЕРБ е стабилен, той вече можеше спокойно да отиде на всякакви преговори, знаейки какви козове държи“, обясни Алгафари.

Експертът бе категоричен, че истерията, създадена от коментатори и опозиционни журналисти, няма общо с реалността. „Останалото е просто желание на всички да се упражняват в духовити коментари, което е смешно“, добави той. Алгафари припомни, че е имало далеч по-сериозни моменти в българската политика, когато именно опозицията е блокирала парламента или е саботирала работата на институциите, но никой тогава не е говорил за „спряна държава“.

Опозицията в ролята на коментатор без аргументи

На обратния полюс се оказа журналистът Людмил Илиев, който се опита да внуши, че ГЕРБ едва ли не е „парализирал държавата“ заради изборите в Пазарджик. Неговата теза, че „държавата била спряна“, бе не само безпочвена, но и опровергана от фактите. „Отменено е едно заседание на Министерския съвет, но не е спряно управлението на държавата. Просто решиха да се съберат с коалиционните партньори и да преценят кой колко сила има“, заяви Алгафари.

Докато Илиев драматизираше, че „такова нещо не се било случвало досега“, експертът напомни, че това е част от нормалната политическа динамика. „Имало е периоди, когато опозицията не е позволявала кворум, и това е логична политическа игра“, каза Алгафари.

Комуникационният специалист не остави място за съмнение: „Никой не е спирал държавата. Имаме стабилност, ще има правителство и то ще изкара мандата си.“