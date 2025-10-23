Как да се предпазим от грип тази есен?

С настъпването на по-хладните дни и честите температурни амплитуди, здравните експерти предупреждават за очаквано повишение на случаите на грип и остри респираторни инфекции. Според данни на Министерството на здравеопазването, през последните седмици се наблюдава плавно увеличение на заболеваемостта сред децата и възрастните.

Как се предава грипът?

Грипният вирус се предава основно по въздушно-капков път – при кашляне, кихане или близък контакт с болен човек. Вирусът може да остане върху повърхности (като дръжки, телефони и клавиатури) до 24 часа, което прави хигиената от ключово значение.

Основни мерки за предпазване

От Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) припомнят няколко основни стъпки за защита:

Често миене на ръцете с топла вода и сапун поне 20 секунди.

Избягване на близък контакт с хора, които имат симптоми на настинка или грип.

Проветряване на помещенията – поне 2-3 пъти дневно.

Здравословен начин на живот – достатъчно сън, балансирано хранене, прием на плодове и зеленчуци, богати на витамин C и цинк.

Ваксинация срещу грип – според СЗО това остава най-ефективният начин за предпазване от тежко протичане на заболяването. Грипната ваксина е препоръчителна особено за възрастни хора, хронично болни и медицински лица.

Симптоми, на които да обърнем внимание

Първите признаци на грип обикновено са висока температура, мускулни болки, втрисане, суха кашлица, болки в гърлото и обща отпадналост. За разлика от обикновената настинка, симптомите на грип настъпват внезапно и протичат по-тежко.

При поява на оплаквания се препоръчва оставане у дома и консултация с личен лекар, за да се избегне разпространението на вируса.

Какво съветват експертите?

„Ваксинацията е най-добрата превенция. Препоръчително е тя да се направи през октомври или ноември, преди да започне пикът на заболеваемост“, коментира проф. Ива Христова, директор на НЦЗПБ. Тя подчертава, че носенето на маска в обществения транспорт или в помещения с много хора също намалява риска от заразяване.