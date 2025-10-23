Ивайло Мирчев: Борисов беше пенсиониран от Пеевски

Бойко Борисов вече не е фактор в българската политика и е "пенсиониран" от Делян Пеевски. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев в предаването "Денят с Веселин Дремджиев".

"Борисов искаше да е премиер, за да вкара страната в еврозоната и да си сложи ореол. Но голямото момче просто не му разреши. На него не му харесва сегашната роля. В крайна сметка, той иска да стане президент", каза Мирчев.

Политикът коментира изборите в Пазарджик, където ГЕРБ получи тежък удар. "В Пазарджик ГЕРБ катастрофираха. Беше ясно, че Пеевски иска да се доказва – той действа без дипломация, като фадрома. В Пазарджик направо купуваха гласове на килограм", разказа Мирчев.

Съпредседателят на "Да, България" разкри интересен детайл от изборния ден. "От ПП-ДБ имахме много добра организация със застъпници навсякъде. Вечерта, когато станаха ясни всички сигнали, звъннах на шефа на полицията в Пазарджик, а той след две минути ми затвори телефона. След това го освободиха от поста му", сподели той.

Масово напускане на ГЕРБ

По думите на Мирчев, процесите в страната ясно показват накъде се движи властта. "Хората на Борисов виждат какво се случва и напускат ГЕРБ, за да отидат в Новото начало. Това не е нормално политическо движение, защото става дума за хора от управляващата партия. И това започва да става масово в цялата страна", обясни той.

Предупреждение за диктатура

Според Мирчев, обществото трябва да осъзнае реалната опасност, пред която е изправена България. "Когато предупреждавахме, че Пеевски овладява държавата, ни казваха 'стига сте говорили за него'. Но нашата работа е именно тази – да противодействаме на гнилото отвътре", подчерта той.

"Истинската опасност е, че България върви към диктатура. Пеевски вече овладява прокуратурата, съдебната власт, службите и медиите. Когато имаш контрол над тях, имаш контрол над държавата", каза съпредседателят на "Да, България".

Той използва метафора за постепенното влошаване на ситуацията: "Жабката се вари бавно, без да осъзнаваме какво се случва".

Призив за активност

Мирчев призова гражданите да проявят активност и да защитят демокрацията. "Ние ще направим каквото зависи от нас – ще следваме нашия план за отпор и няма да се продадем. Истинската промяна ще дойде, когато гражданите покажат, че им пука за тази страна", заяви той.

"Не става дума за борба между политици, а за едно зло, което иска да овладее държавата. Ако това не бъде разбрано, съдбата на всеки един ще зависи от това зло", предупреди политикът.

Президентските избори като тест

Мирчев определи предстоящите президентски избори като първи тест за обществото. "Старият лъв в златната клетка Борисов гледа със събрани очи. Затова дотогава ще се опитат да закрепят положението и да няма нови парламентарни избори", заключи той.

Критика към БСП

Съпредседателят на "Да, България" не спести критики и към БСП. "БСП се е предала и е изцяло в лапите на Пеевски. Става дума за труп, който е на изкуствено дишане", категоричен бе Мирчев.

Той подчерта, че БСП не защити собствения си председател на парламента Наталия Киселова. "Дори комунистите днес не са като комунистите едно време, които единственото поне, което понякога правеха, е да отстояват някаква цел", заяви политикът.