Тръмп удари Москва: САЩ санкционираха „Роснефт“ и „Лукойл“, срещата с Путин – отменена

Съединените щати наложиха „огромни“ санкции срещу руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, в опит да окажат натиск върху Москва да прекрати войната срещу Украйна. Това са първите сериозни мерки на администрацията на Доналд Тръмп след завръщането му в Белия дом през януари.

„Сега е моментът да спрем убийствата и да постигнем незабавно прекратяване на огъня,“ заяви финансовият министър Скот Бесент, представяйки санкциите.

„След отказа на президента Путин да сложи край на тази безсмислена война, санкционираме двете компании, които поддържат военната машина на Кремъл.“

Санкциите, наложени от Министерството на финансите на САЩ, поставят „Роснефт“ и „Лукойл“ в черния списък на Вашингтон, забранявайки търговия и финансови операции с тях на международните пазари. Двете компании заедно осъществяват близо половината от износа на руски петрол, което превръща решението в силен икономически удар по Москва.