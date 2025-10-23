Противогрипните ваксини: Всяка година те свършват по това време

С началото на противогрипния сезон темата за ваксините отново е във фокуса на вниманието.

Всяка година ваксините свършват много бързо, заяви пред БНТ Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки.

"Случващото се в момента е нормален процес. Търсенето е по-голямо и затова ваксините свършиха", каза той.

Преди седмица може би дойдоха около 580 000 дози ваксини и вече много трудно се намират. В аптеките от тези дози са отишли около 180 000 ваксини.

"Предполагам, че следващата година ще са повече ваксините", каза Костов.

Припомняме ви, че вчера в България бяха доставени 15 000 дози от назалната ваксина срещу сезонен грип за деца.

"Много внимателно се поръчват ваксините, за да не се изхвърлят след това", заяви той.

Николай Костов успокои, че при ваксините за ковид всичко е нормално