"Топлофикация София" планира загуба от близо 400 милиона лева през 2025

Столичното дружество "Топлофикация София" заложи в бизнес плана си за 2025 година загуба от 393 милиона лева, което е почти три пъти повече от отчетената загуба от 143 милиона лева за 2024 година. Още по-тревожно е, че към юни 2025 дружеството вече отчита минус от 250 милиона лева, което предполага, че крайният резултат може да надхвърли прогнозата.

Това разкрива анализ на икономическото издание "Капитал", базиран на документи на дружеството. Парадоксалното в ситуацията е, че въпреки катастрофалните финансови показатели, "Топлофикация София" планира 10% индексация на заплатите на всички над 2000 служители, договорена със синдикатите.

Трикратно увеличение на загубите

Финансовото състояние на общинското дружество се влошава драстично. За първите шест месеца на 2025 година загубата вече е достигнала 250 милиона лева, докато за същия период на предходната година дружеството беше с положителен финансов резултат.

Според бизнес плана, утвърден от ръководството на дружеството, основната причина за планираната загуба са утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цени на топлинната енергия и преференциалната цена на електрическата енергия, които продължават да действат и през първото полугодие на 2025 година.

Заплатите растат, загубите се трупат

Въпреки тежката финансова ситуация, дружеството е договорило с представителите на синдикатите служебна 10% индексация на заплатите за всички над 2000 служители. Това решение идва на фона на натрупани дългове от над 2,5 милиарда лева към доставчиците "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг (БЕХ).

Общинският съветник Борис Бонев от партия "Спаси София" предупреди още през лятото за предстоящата загуба от 400 милиона лева, като направи сравнение какви проекти биха могли да се реализират в столицата за тази сума - от закупуване на 70 нови трамвая до изграждане на 10 булеварда като "Тодор Каблешков".

Критично състояние на дружеството

"Топлофикация София", управлявано от изпълнителния директор Петър Петров, който е назначен с гласовете на ГЕРБ, ИТН и БСП в Столичния общински съвет, е на загуба от 13 години. За последно дружеството е отчело печалба през 2012 година.

Дълговете на дружеството нарастват не само заради оперативните загуби, но и заради начислените лихви върху просрочените задължения. Само за 2025 година се очаква да бъдат начислени нови 190 милиона лева от лихви - 11,91% от страна на "Булгаргаз" и близо 16% върху просрочените задължения от страна на БЕХ.

Възможни решения

Столичният кмет Васил Терзиев обмисля процедура по концесия на дружеството като възможен изход от кризата. Според общински съветници концесията би могла да гарантира инвестиции в модернизация на мрежата и изграждане на нови мощности за производство на електроенергия.

Дружеството разчита на разговори със Световната банка за привличане на консултанти и инвеститори, които да помогнат за решаването на финансовата криза. Според експерти обаче, без сериозна реформа и мащабни инвестиции, проблемите на "Топлофикация София" ще продължат да се задълбочават.