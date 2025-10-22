Дяволското море поглъща кораби и самолети

Дяволският триъгълник, известен още като Драконовото море, се намира близо до японския бряг в Тихия океан. Този район, подобно на Бермудския триъгълник, е прочут с мистериозни изчезвания на кораби и самолети, които се случват от векове. Местните рибари разказват истории за странни явления и необясними инциденти в тези води. Според древни легенди отпреди 1000 години мястото е било обитавано от дракони, които периодично нападат островите, пише "Ретро".

Районът се простира между японския остров Мияке и островите Бонин и Тайван.

През 1952 г. японският изследователски кораб "Кайо-Мару №5", с екипаж от 31 души, изчезва безследно в района. Търсенето не дава резултати и корабът така и не е намерен. Това събитие привлича вниманието на медиите и обществеността, като започва да се говори за опасностите на Дяволския триъгълник.



През януари 1955 г. в японската преса се публикуват няколко статии за девет плавателни съда, безследно изчезнали в периода април 1949 и октомври 1953 г. Всички те мистериозно са изчезнали в зоната между о. Мияке и о. Иво Джима.

Впоследствие десетки по-модерни кораби и самолети също безследно изчезват в зоната. Очевидци разказват за странни обекти, излитащи от морето и летящи над корабите. Теориите за феномена са безброй: намесата на извънземни сили, паранормални явления и хипотези за научнообосновани природни феномени. Учени пък смятат, че тук има природен феномен, действащ над и под водата.

Природните условия в този район са тежки. Силните морски течения, внезапните бури и вихровите води създават опасност за всякакви плавателни съдове.



През 1989 г. излиза книгата на Чарлз Бърлиц "Триъгълникът на дракона", която дава гласност за страховитата зона. Бърлиц повдига завесата на мистерията около изчезването на големия британски търговски кораб "Дербишър" през 1980 г.

През 1995 г. Лари Куше публикува изследването Разбулената мистерия на Бермудския триъгълник. Според него обяснението за инцидентите е екстремалната вулканична активност в района, предизвикваща цунами и унищожителни водовъртежи, които дори променят местния релеф. Според Куше през последните десетилетия в Ман О Уми са изчезнали цели островни архипелази и са се появили нови планински образувания. Вулканични изригвания са сравнявани с огнедишащите дракони. Всичко има разумно обяснение и тук няма никаква мистика, смята той.

Заради честите изчезвания на плавателни и летателни съдове в зоната на Дяволския и Бермудския триъгълник обаче много популярна е хипотезата за НЛО. Магнитни аномалии е друго обяснение на случващото се там. Според теорията на шведския учен Брус Гернон в подобни райони се регистрират мощни електромагнитни бури, генерирани в земните недра, и при навлизането си в земната атмосфера "разбиват" повърхността, като образуват т. нар. електронна мъгла.