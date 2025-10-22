Каримански: За година дефицитът е нараснал с над 200%

Публичните финанси са под натиск от гледна точка на разходната част. Трябва да започнем да намаляваме дефицита, когато имаме растяща икономика. Това посъветва членът на Управителния съвет на Българската народна банка Любомир Каримански.

"Не е нормално при растяща икономика дефицитът да се увеличава. Към края на август дефицитът е около 4% от БВП или с 5,215 млрд.лева повече от миналия август. За този период дефицитът е нараснал с 210%", заяви Каримански пред Би Ти Ви, като добави, че към края на август вече са направени над 80% от предвидените в бюджета за годината разходи.

"Тепърва има да се направят още много разходи и ако към осмия месец сме направили 81% от предвидените, към края на годината със сигурност ще бъдат над 100%. Тези разходи идват от т.нар. снежна топка – разходите, които са извън бюджета, от отделните специализирани бюджети, например нарастването на разходите за заплати в МВР повече, отколкото е нормално", посочи членът на ръководството на БНБ.

"Приходите не вървят така както беше предвидено в консолидираната фискална програма. Приходите от ДДС като изпълнение тази година са по-малко към август месец тази година от август миналата година. Приходите от помощи и дарения са още по-малко. Тази година имаме и по-висока инфлация, особено след юни месец. Когато инфлацията се засилва, тя има само положително въздействие към приходите от ДДС, т.е. особено за последните два месеца инфлацията е помогнала за приходите от ДДС", отбеляза Любомир Каримански.

"Ако изключим капиталовата програма, в този бюджет не са предвидени и други буфери. Трябва да имаме нарастване на буферите, когато имаме растяща икономика, а не да увеличаваме разходите. Не трябва винаги да се вглеждаме в бюджета, а в това какви са политиките, които ще изпълнява едно правителство, за да натрупва блага и те да бъдат разпределени правилно между отделните сектори в държавата и между социалните групи. Това не виждам. Трябва да кажем какви са политиките, върху които ще стъпи този бюджет, каква е философията – аз не ги виждам. Бюджетът не може самоцелно да изпълнява някаква техническа функция, важно е какво изпълняваме като трансформационни политики, ако ще се реформира даден сектор, какво правим с демографския сектор, какво става с детската болница. Проблемът не е в бюджета сам по себе си, проблемът е в политиките, които липсват", каза Каримански.

Той коментира и влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г.

"Не е проблем преминаването от една валута в друга, а преминаването в икономика с по-висока добавена стойност, която да можем да изнасяме и извън България. Това е основният проблем, който трябва да бъде заложен", заяви членът на УС на БНБ.

По думите му няма разлика между изтеглените дългове от правителствата с министър на финансите Асен Василев и сегашното, с финансов министър Теменужка Петкова, тъй като, според Любомир Каримански, заемите не са използвани за инвестиции в икономиката на България, както би трябвало да бъде.