Рюте: Страните от НАТО купиха от САЩ оръжие за Украйна на стойност 2 млрд. долара

Страните от НАТО закупиха от САЩ оръжие за Украйна на стойност 2 млрд. долара Това заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция по време на посещението си във Вашингтон, предава агенция ТАСС, цитирана от ИА Фокус.



"Президентът Тръмп взе решение да започне отново да доставя оръжие на Украйна, за което плащат страните от НАТО. НАТО работи активно по този въпрос, доставките на първите няколко милиарда долара вече са доставени в Украйна от САЩ“, обяви Рюте.



Припомняме, че днес Рюте посети извънредно Белия дом, като целта и причините за посещението не бяха обявени.



Визитата му се провежда на фона на забавянето на подготовката на срещата между Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Будапеща.