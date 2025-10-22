Песков: Слуховете за срещата между Путин и Тръмп са неверни, засега няма новини

Решението за провеждане на срещата на върха в Будапеща е било взаимно между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, заяви на брифинг прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков. „Все още няма новини за среща на върха Русия-САЩ в Будапеща, а слуховете и спекулациите за срещата са неверни. Това заяви на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в отговор на въпрос на ТАСС. На уточняващия въпрос на журналистите дали има нещо, което усложнява процеса на подготовка на срещата на върха, той отговори, че „няма нищо ново за казване“. Той не отговори еднозначно на въпроса дали Русия е изпратиля „затворена нота“ на САЩ с условията за уреждане на конфликта в Украйна.

"Пак казвам, че няма никакви новини. Ясно е, че всичко това е обградено с много клюки, слухове и т.н. По-голямата част от тях не отговарят на действителността. Засега няма новини", повтори Песков.