Как да се предпазим от уроки и зли очи

Как да се предпазим от уроки и зли очи

tayniymir.com
Много хора вярват, че злият поглед и уроките могат да причинят нещастия, здравословни проблеми и неприятни събития. Разпознаването на признаците е първата стъпка към защита. Внезапна умора, безпокойство, лоши сънища или неочаквани неуспехи могат да са сигнал, че сте под влиянието на негативна енергия.

Една от най-известните защити е носенето на амулети или символи. Червен конец на китката, късметлийска монета в портфейла или кръстче, подарено от близък човек, могат да отблъснат уроки. Някои хора носят полускъпоценни камъчета като аметист, тюркоаз и хематит или малки талисмани като синьо око или келтски възел, които се зареждат с положителна енергия и пазят от завистливи погледи.

Домът също може да бъде защитен. Сол или светена вода на праговете, редовно проветряване и почистване на предметите помагат лошата енергия да не се задържа. Изхвърлянето на стари вещи и на такива, подарени ви от хора с негативна настройка към вас, също намалява риска от уроки.

Словесни и духовни практики укрепват защитата. Кратка молитва, изричане на добри думи за себе си или "Отдръпвам лошото от мен" създават невидим щит, пише "Ретро".

