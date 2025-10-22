Случаят "Коцев" скара евродепутатите: Кой какво каза

В България "правосъдието е в ръцете на олигарси", а лидерът на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски е заплаха за демокрацията". Такава позиция изказа председателката на групата на либералите в Европейския парламент (ЕП) Валери Айе в сряда по време на дебат.

Той беше проведен по искане на оглавената от нея група "Обнови Европа" и беше на тема "Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона" в България. Повод е продължаващият вече трети месец арест на кмета на Варна Благомир Коцев, който беше избран на поста от листата "Продължаваме промяната" (ПП) – партия, която е член на "Обнови Европа".

Представители на други групи в ЕП обаче критикуваха темата на дебата и изказванията на представителите на "Обнови Европа".

Според Андрей Ковачев, евродепутат от Европейската народна партия (ЕНП), избран от управляващата в България ГЕРБ, дебатът "няма нищо общо с върховенството на закона" и е "политически спектакъл, режисиран единствено с цел да надуе спихналия електорален балон на "Продължаваме промяната".

Кристиян Вигенин, евродепутат от групата на социалистите, избран от БСП, нарече дебата "пропаганден". Според него представителите на "Обнови Европа", подведени от своите членове от България, истеризират проблемите, с които страната се сблъсква".

Кой какво каза

Дебатът в ЕП се проведе по искане на "Обнови Европа", която се възползва от правото на всяка политическа група веднъж годишно да предложи актуален въпрос по свой избор за дебат по време на пленарно заседание.

Той се проведе три месеца след като Благомир Коцев беше арестуван и обвинен, че е участвал в престъпна група, която е поискала подкуп. Той отрича обвинението, а привържениците му смятат, че то е политически мотивирано. До момента нито един свидетел по делото срещу Коцев не го е уличил в искане на подкуп.

Групата на либералите в ЕП вече осъди ареста на Коцев и определи действията срещу него като "политическа репресия", а по-късно призова Европейската комисия (ЕК) да замрази плащанията за България по Плана за възстановяване.

"Демократично избран кмет е в ареста без причина. Благомир Коцев, заедно с други, стана политически затворник в ЕС. Това е предупреждение за всички ни", каза в речта си председателката на "Обнови Европа" Валери Айе.

"Ако правосъдието може да се изкриви за един човек, никой не е застрахован. Ако мълчим, сме съучастници в престъплението", добави тя.

Според Айе правосъдието в България "е в ръцете на олигарси, а тези, които защитават реформите, са разглеждани като врагове на държавата".

"Това е корумпираният свят на Делян Пеевски и неговия съюзник Бойко Борисов. Тяхната деспотична система затваря устите на съдии, прокурори, службите за сигурност и медиите", каза още тя.

"Делян Пеевски е заплаха за демокрацията. Той овладява съществуващите политически партии една по една", добави Айе.

Пеевски вече е единствен председател на ДПС – партия, която до 2024 г. членуваше в групата на европейските либерали. След разцеплението в движението "Обнови Европа" поиска формацията на Пеевски да бъде изключена, а впоследствие тя напусна сама.

Критична позиция изразиха и други евродепутати от "Обнови Европа", включително избраните от листите на "Продължаваме промяната" Никола Минчев и Христо Петров, известен с псевдонима си Ицо Хазарта, както и Илхан Кючюк от крилото на ДПС, което остана лоялно на почетния председател на партията Ахмед Доган на фона на конфликта му с Пеевски.

Сред евродепутатите от други политически групи, които изказаха критични позиции по повод случващото се в България, бяха германският евродепутат Даниел Фройнд от групата на "Зелените" и гръцкият представител Константинос Арванитис от групата на левицата.

"Виждаме как ключови институции на демокрацията и правовата държава се разрушават от правителството", каза Фройнд.

"Случаят на кмета на Варна е идентичен с действията на [турския президент] Ердоган срещу кмета на Истанбул. Какво не разбираме?", каза Арванитис.

Но други евродепутати защитиха правителството в София и видяха в дебата опит за натиск върху българските институции. Сред тях бяха български евродепутати, избрани от партиите, които са част от управляващата в България коалиция.

"Какво очаква "Продължаваме промяната" от този дебат? Европейският парламент да се намеси в българската съдебна система ли?", каза българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев.

"Това, което наблюдаваме днес, е опит за атака на една от партиите от опозицията срещу независимата съдебна власт", каза Елена Йончева, която беше избрана от листата на ДПС, но след разцеплението в движението зае страната на Пеевски и сега не членува в политическа група в ЕП.

Кристиян Вигенин от БСП също критикува опозицията в София.

"И какво ни предлагате днес – пропаганден дебат в ЕП, спиране на средствата за България, политическа намеса в работата на съда", каза той.

"Демонизират се лидерите на две партии, с които либералите управляваха заедно само преди година", добави Вигенин като препратка към изказването на Валери Айе за Борисов и Пеевски.

Чуждестранни евродепутати също защитиха действията на българските власти.

"Под лозунга, че защитават правовата държава, [опозиционните партии] атакуват независимата съдебна власт и институциите за борба с корупцията", каза полската евродепутатка Малгожата Гошевска от групата на европейските консерватори.

"Независимата институция прави това, което трябва да направи една независима институция – разследва свободно от политическо влияние", каза германската евродепутатка от ЕНП Лена Дюпон по повод действията на българската антикорупционна комисия.

Но не всички евродепутати от групите на ЕНП и социалистите защитиха правителството в София. Критични изказвания направиха Радан Кънев от ЕНП, избран от листата на ПП-ДБ, и Клое Ридел от социалистите.

На разискването присъстваха Мари Бьоре, министър по европейските въпроси на Дания, която представляваше Съвета на ЕС, на който Дания е ротационен председател, и датският еврокомисар Дан Йоргенсен. В своите изказвания двамата казаха, че представляваните от тях институции ще използват всички инструменти, с които разполагат, за защита на върховенството на правото.

Източник: Свободна Европа