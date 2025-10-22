Ирония на глобалното затопляне: Иде нова Ледена епоха!

Голямото Атлантическо течение – AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) – започна да се забавя. Това е същото течение, което прави Европа топла и обитаема. Без него, континентът може да замръзне – буквално.

Какво е AMOC

AMOC е гигантска система от океански течения, която пренася топла вода от тропиците към Северния Атлантик. Тя регулира климата на цялата планета, особено на Европа. Но според ново изследване на Университета в Копенхаген, силата ѝ е спаднала с близо 15% от средата на XX век.

„Това не е просто колебание – това е тенденция,“ казва океанологът д-р Петер Динсен.

Началото на охлаждането

Причината е топящият се арктически лед, който вкарва в океана огромни количества сладка вода.

Тя променя солеността и плътността на теченията, което забавя движението им. Учените предупреждават: ако процесът продължи, цялата система може да се „срути“ до края на века.

Тогава ще настъпи нов ледников етап – особено за Северна Европа...

Какво ще се случи, ако Атлантическото течение спре?

Ако Атлантическото течение се прекъсне, Европа ще загуби своя „климатичен радиатор“.

Температурите в Западна и Северна Европа могат да паднат с 5 до 10 градуса, а зимите ще станат дълги и сурови. Сезоните ще се променят, циклони ще се изместват, а дъждовете ще станат непредсказуеми.

Ефектът на доминото

Климатичните модели показват, че спирането на AMOC може да наруши и други системи – мусоните в Африка и Азия, както и циркулацията в Южния океан. Това би довело до глобален дисбаланс на валежите и дори до глад в някои региони. Планетата няма да стане изцяло ледена, но ще се появят нови зони на студ и пустини.

Парадоксът на затоплянето

Иронията е, че глобалното затопляне може да предизвика ледников цикъл. Колкото повече се топи ледът, толкова повече се разрежда океанът — и толкова по-бавно циркулира топлината. „Светът се нагрява, но Европа може да замръзне,“ обяснява проф. Ричард Хейвуд от Кеймбридж.

Историята се повтаря

Преди около 12 000 години подобен процес е спрял AMOC и е предизвикал т.нар. Млад Дриас – внезапно застудяване, продължило векове. Тогава Европа буквално е потънала под лед. Днес учените казват, че всички условия за повторение вече са налице, пише Meteo Balkans.



