Уволниха 10 служители в ДАИ заради корупция и рекет с „такса спокойствие“

Стопкадър/НОВА
Десет служители на ДАИ са уволнени заради установени корупционни практики и заради рекетиране на фирми с такса спокойствие. Това заяви в Русе вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

"Това са хора, гонени от тази агенция по същия повод. В момента се чудят как да запазят местата си. Тази работа няма да я бъде. Винаги е така като бръкнете в кошера на търтеите, които се облажват от общия мед. Те започват да се чудят как да ви ужилят", каза министър Караджов, цитиран от БГНЕС.

#ДАИ #уволнени #рекет #корупция #Гроздан Караджов

