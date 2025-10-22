Двама лични гардове бдят над Саркози в затвора, настанени в съседна килия

Френският министър на вътрешните работи потвърди, че двама охранители ще осигуряват защитата на Никола Саркози, докато той излежава присъда в затвора по дело за престъпна конспирация, свързано с Либия.

Политикът се ползва със „защита, предвид неговия статут и заплахите срещу него“ - мерки, които „са запазени и по време на задържането му“, заяви министърът на вътрешните работи Лоран Нунес пред местните медии, потвърждавайки информация, предоставена на АФП от анонимни източници.

Десният лидер от 2007 до 2012 г. беше признат за виновен миналия месец за опит да получи финансиране за президентската си кампания, която спечели, от Либия на Муамар Кадафи. Наказанието, което получи, е 5 години затвор.

Правният екип на Саркози е поискал освобождаването му до приключване на апелативния процес, но твърди, че се очаква той да остане в затвора поне три седмици.

Представител на затворническата администрация определи присъствието на бодигардовете като обида към професията му. „Те на практика ни казват, че не знаем как да си вършим работата. Днес в затвора има двама цивилни, които не би трябвало да са там и не знаят как функционира системата. Никога не съм виждал нещо подобно в 25-годишния си стаж“, каза пред радио RTL Уилфрид Фонк, председател на синдиката UFAP UNSa Justice.

Саркози е в килия с площ 9 квадратни метра в крилото за изолация на затвора, за да се избегне контакт с други затворници. Настанените на това място имат право да излизат от килиите си веднъж дневно - сами, в малък двор. На Саркози ще бъде позволено да получава посещения три пъти седмично.

Той е първият бивш държавен глава на страна от Европейския съюз, вкаран в затвора, и първият френски лидер, лишен от свобода след Филип Петен - държавният глава, сътрудничил на нацистите, осъден след Втората световна война, съобщава БГНЕС.

