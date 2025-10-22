Слънцето навлиза в бурна фаза, Северното сияние се измества все по-на юг

Това, което до скоро се случваше само в Арктика, вече осветява небето над Европа. Северното сияние – една от най-красивите мистерии на природата – се появява все по-на юг. През последните месеци то е наблюдавано над Германия, Полша, Чехия, а на няколко места – дори над България. Причината? Слънцето се събужда.

Вулкан от светлина

Слънцето навлиза в своя пик на активност – т.нар. соларен максимум. Това е моментът, когато звездата ни изригва най-интензивно, изхвърляйки огромни облаци от заредени частици в Космоса.

Когато тези частици ударят магнитното поле на Земята, те предизвикват геомагнитна буря – а резултатът е сияние в небето - т. нар. Северно сияние.

Колко надолу може да стигне

През 2024 г. сиянията са достигнали ширини около 45° север – равни на Австрия, Унгария и Северна Италия. При особено силни изригвания, като тези от май 2025 г., сиянието е било видимо дори над Балканите. „Това не е обичайно – атмосферата реагира на енергия, каквато не сме виждали от 20 години,“ казват от ESA Space Weather Office.

Какво всъщност виждаме

Когато слънчевите частици навлязат в атмосферата, те се сблъскват с кислород и азот.

Резултатът е светлина – зелена, виолетова, червена или синя – в зависимост от това кой елемент „поглъща удара“. Всеки цвят е различна енергия, различен етаж от атмосферата. И колкото по-силна е бурята, толкова по-ниско слизат тези светлини.

Когато красотата е предупреждение

Макар да изглеждат магични, сиянията са знак за повишена слънчева активност. Геомагнитните бури могат да нарушат комуникационни системи, интернет връзки, сателити и GPS. През май 2025 г. NASA отчете най-силната буря от 2003 г. насам, която временно засегна радиовълни в Северна Америка и Европа.

Сияние над България

През пролетта на 2025 г. множество българи публикуваха снимки на виолетови и зелени небеса над Северна България. Феноменът е бил видим дори без специална техника – нещо, което се е случвало изключително рядко. „Това беше като магическа завеса над небето,“ разказват очевидци от Видин и Плевен.

Какво предстои

Според прогнозите на NOAA и ESA, соларният максимум ще продължи до 2026 г.

През това време сиянията ще се появяват по-често и по-на юг, а геомагнитните бури ще стават все по-силни. „Влизаме в най-светлия, но и най-рисков период на космическото време,“ казват учените.



