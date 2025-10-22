Бивши депутати от ИТН и Величие създадоха нова партия

Отцепници от ИТН и "Величие" се събраха в нова партия - "Има смисъл", която преди дни е получила регистрация. Оглави я бившият депутат от "Има такъв народ" Росен Димов, сочи справка в Регистъра на политическите партии, цитиран от "Клуб Z".

Димов беше народен представител от ИТН в 46-ото Народно събрание, когато партията на Слави Трифонов стана първа политическа сила, но не успя да състави правителство. 55-годишният икономист беше зам.-председател на парламентарната Комисия по икономика, иновации и туризъм.

Част от новата партия е и бившето парламентарно острие на "Величие" и ИТН Виктория Василева. Тя е бивш депутат в няколко парламента след Демокрацията. В края на 90-те Василева беше народен представител от ОДС. След това се завърна като представител на партията на Слави Трифонов в 45-ото и 46-ото НС. После премина при "Величие", но се отцепи след конфликт с неформалния лидер на партията Ивелин Михайлов.





