Тройният убиец от Бургаско застрелял семейството си за 2-3 мин. със 7 патрона, но първо ги намушкал

2-3 минути е продължил ужасът в руенското село с. Люляково, при който 25-годишния Фахри Мустафа застреля хладнокръвно майка си, леля си и малката си сестричка. Той е влязъл с взлом в старата семейна къща, от която е бил изгонен за домашно насилие през август. Счупил прозореца около 3:50 ч., при което събудил всички в сградата. След това открил огън - последователно и методично. Това разкриха на извънреден брифинг днес окръжният прокурор Георги Чинев и директорът на ОДМВР-Бургас старши комисар Владимир Маринов.

Ясна е цялата хронология на събитията.

Изстреляни са общо 7 патрона. Фахри първо убил майка си, след това застрелял леля си и накрая се насочил към 13-годишната си сестра, в която попаднали последните патрони. Останал само малкият му брат, за който вече нямало олово, затова убиецът извадил нож.

Първо ударил с приклад малкото дете, счупвайки му черепа. След това 7-годишното дете тръгнало да бяга и Фахри успял да го уцели само с нож - в седалищната част. Но детето избягало успешно и потърсило съседите.

Именно те подават сигнал за случващото се около 4:15 ч. през нощта. Екип на полиция пристига бързо на терен. С тях идват и началникът на РУ-Руен Нури Нуриев и началникът на отдел "Криминална полиция” Хюсеин Хюсеин, на място са и служителите от сектор "Специализирани тактически действия". Те виждат, че в къщата няма признаци на живот, но от нея постепенно започва да излиза дим. Двамата, с риск за живота си, тъй като вътре все още може да е активният стрелец Фахри, слагат бронежилетки и влизат в дома, за да проверят дали няма оцелели. Те откриват само трите трупа и виждат, че пожарът започва да се разраства. Той е погасен по-късно, но телата на убитите са обгорени значително и сега предстоят тежки експертизи. По тях също има следи от рани, нанесени с нож.

"Не си спомням скоро и дали изобщо да сме повдигали обвинение, което да е подкрепено от толкова допълнително утежняващи вината квалификации. Касае се за: Убийство на майка, убийство на повече от едно лице, предумишлено убийство, убийство със средств, опасно за мнозина, убийство с особена жестокост и по особео мъчителен начин, убийство при условия на домашно насилие. Обвиняемият е с повдигнато обвинение и предстои да бъде внесено искане за задържането му с мярка "постоянен арест”, каза окръжният прокурор Георги Чинев.

Оръжието на убийството - крадената ловна пушка, все още не е намерено. Работи се по издирването му. Ножът, с който са нанесени порезните рани също не е открит. Предстои да се извърши повторен оглед и на къщата.

Към момента е ясно, че Фахри не се води на отчет към Центъра за психично здраве, но има данни за семейна обремененост. Баща му е с диагноза шизофрения и е лежал в ЦПЗ неколкократно. Знае се още, че 25-годишният все още не е признал вината си.

"Говори бавно, трудно, заеква. Казва, че няма нищо общо със случая”, каза ст.комисар Владимир Маринов.

Предстои да се изясни и точният мотив за тежкото престъпление. Работната хипотеза на този етап от разследването е, че за Фахри е било "невъзможно” да приеме дистанцирането му от жилището по силата на съдебното решение за домашно насилие, пише Флагман.