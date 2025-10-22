Провалът на Тръмп: Защо дипломацията с Путин е обречена

Отмяната на планираната среща между Тръмп и Путин в Будапеща разкрива фундаментална истина, която много наблюдатели отдавна подозират: Русия няма истински интерес към мирни преговори, които не се равняват на тотална капитулация от страна на Украйна. Въпреки уверенията на Тръмп за бързо прекратяване на войната, максималистичните искания на Москва и отказът ѝ да обмисли временно прекратяване на огъня демонстрират, че Кремъл остава ангажиран с постигането на своите териториални амбиции чрез сила, а не чрез дипломация.

Последните изявления на външния министър Сергей Лавров кристализират позицията на Русия с горчива яснота. Неговото настояване, че Русия търси "дългосрочен и устойчив мир, а не незабавно прекратяване на огъня" е дипломатически код за изискването от Украйна да предаде значителна територия преди да започнат каквито и да било преговори. Москва иска Украйна да отстъпи не само това, което Русия понастоящем окупира, но и неокупираните части от провинциите, за които претендира. Това не е преговаряне - това е изнудване.

Противоречието около спекулираните (но не потвърдени) руски предложения за връщане на окупираните територии в Херсон и Запорожие разкрива стратегическата обърканост на Кремъл повече от каквато и да е истинска гъвкавост в преговорния процес. Независимо дали тези спекулации са истина или не, те разкриват критична уязвимост в позицията на Путин. Ако са истински, такива отстъпки биха представлявали необикновено отстъпление, което вътрешната аудитория на Путин трудно би приела след три години опустошителни загуби. Идеята, че Русия би жертвала жизненоважния сухоземен мост към Крим за символични придобивки в Донецк няма стратегически смисъл. Ако тези предложения са били просто тактически измама, насочена към примамване на Тръмп да повярва, че е възможен прогрес в мирния процес, или натискане на Зеленски да започне преговори, то този гамбит беше неуспешен.

Този епизод илюстрира и по-широк модел: Русия иска външния вид на дипломация без нейната същност. Кремъл търси структуриран преговорен процес, напомнящ на Парижките мирни преговори, които сложиха край на войната във Виетнам - форум, където Русия може да легитимира своите териториални придобивки, като същевременно изключва Украйна и Европа от значимо участие. Бавното проточване на договорките за Будапеща от страна на Москва предполага, че са се поучили от срещата в Аляска, че прибързаните срещи с Тръмп не произвеждат нищо трайно. Путин иска институционални рамки, които гарантират руските придобивки, а не фотосесии.

Подходът на Тръмп се оказа опасно неефективен. Страната среща в Белия дом със Зеленски, в която американският президент дословно е повтарял опорките на Путин и е поискал от Украйна да предаде целия Донбас, демонстрира колко лесно може да бъде манипулиран Тръмп. Неговата тенденция да повтаря каквото му е казал последния човек, с когото е говорил, комбинирана с транзакционния му поглед върху международните отношения, го прави ненадежден посредник. В един момент той заплашва Русия с ракети "Томахоук"; в следващия бълва кремълска пропаганда. Тази непоследователност не е стратегия - това е импулсивност, маскирана като "сключване на най-добрата сделка."

Критичният въпрос сега е дали Тръмп ще запази подкрепата си за Украйна, докато руските сили продължават своето настъпление. Личната му фрустрация от съпротивата на Зеленски да приеме неблагоприятни условия, комбинирана с неговото възхищение от привидната сила на Путин, предполага, че ангажиментът му е плитък и условен. Обхватът на вниманието на Тръмп към сложни проблеми е кратък и докато войната се проточва без бързото решение, което обеща, той може просто да се дистанцира, оставяйки Украйна да се изправи срещу руската агресия с намалена американска подкрепа.

Ролята на Европа остава разочароващо слаба и объркана. Докато европейските лидери пуснаха изявления в подкрепа на позицията на Тръмп за незабавно прекратяване на огъня при настоящите фронтови линии, неспособността им да предоставят на Украйна достатъчна военна помощ или да представят надеждна възпираща сила срещу руската агресия подкопава тяхната реторика. Континентът остава фундаментално нежелаещ да се изправи пред последствията от руска победа на прага си, предпочитайки изявления на солидарност пред смислени действия. Неудобната истина е, че Европа няма да "атакува Русия директно", за да спаси Украйна, въпреки катастрофалните последствия от потенциална украинската загуба за европейската сигурност. Тази пасивност е особено късогледа, като се има предвид, че руско завоевание вероятно би предизвикало бежанска криза с безпрецедентен мащаб, с потенциално милиони украинци, бягащи на запад към Европа. Но дори изправени пред тази демографска катастрофа, която би задминала миграционната криза от 2015 г., европейските нации все още не желаят да предприемат решителни военни действия, които биха могли да я предотвратят.

Доказателствата сочат неумолимо към продължаващ конфликт през цялата 2026 г. и вероятно след това. Русия запазва военна инициатива, нейната икономика, макар и под стрес, не е колабирала, а Путин не показва готовност да приеме нищо по-малко от съществени териториални придобивки. Украйна не може да приеме условия, които биха валидирали руското завоевание и биха я оставили трайно уязвима. Дипломатическите усилия на Тръмп се провалиха, защото той фундаментално разбира погрешно естеството на конфликта: това не е сделка с недвижими имоти, където всеки си тръгва с нещо. За Украйна това е екзистенциално. За Русия това е имперска амбиция, украсена с "опасения за сигурността на страната."

Войната ще продължи, защото Русия вярва, че времето остава на нейна страна, Европа няма волята да промени динамиката на бойното поле, а ангажиментът на Америка при Тръмп е ненадежден и транзакционен. Докато тези основи не се променят, докато Русия не се изправи пред цена, която наистина не може да понесе, или докато западната подкрепа за Украйна не стане едновременно съществена и сигурна, войната на изтощение ще продължи. Обещаният мир на Тръмп остава мираж, отдалечаващ се все повече с всяка неуспешна преговорна среща и всеки град, който Русия продължава да бомбардира, дори докато се обсъжда дипломация. Това, което остава ясно, е че думите за мир не означават нищо, когато едната страна отказва да спре да стреля, а международната общност няма волята да я принуди.