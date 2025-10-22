Парламентът прие "такса водомер" на първо четене

Парламентът прие на първо четене законопроект за водоснабдяването и канализацията, който въвежда т.нар. "такса водомер". Промяната предвижда цената на водата за домакинствата вече да се състои от два компонента – такса за реално употребеното количество (на кубичен метър) и такса за достъп до услугите ("такса водомер").

Председателят на регионалната комисия Николай Нанков (ГЕРБ) защити промяната, като заяви, че тя няма да засегне собствениците на обитаеми жилища. Според него тази практика е разпространена в Европейския съюз и няма да доведе до повишаване на цената на водата в България. Нанков уточни, че се очаква новата такса да бъде отделен компонент в рамките на сегашната цена, а събраните средства да се използват за подобряване на ВиК мрежата.

Мартин Димитров от "Демократична България" (ДБ) гласува против и остро разкритикува предложението. Той предупреди, че всеки, който притежава селска къща или вила, която не посещава често, ще трябва да плаща такса всеки месец, независимо дали ползва вода.

"Каква ще бъде тази такса, някой от вас знае ли, има ли човек от управляващото мнозинство, който знае? Колко ще бъде такса водомер? Няма такива. Това ще бъде един допълнителен квази-данък и сериозен удар по българските граждани," заяви Димитров от парламентарната трибуна.

Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) също изрази резерви. Зам.-председателят на сдружението Донка Михайлова заяви по време на обсъжданията в ресорната комисия, че от НСОРБ се опасяват, че законопроектът цели да отнеме възможността ВиК ресурсите да се управляват от общински дружества. Според тях това "би било една антиконституционна мярка".

Омбудсманът Велислава Делчева също настоя за приемането на закон, който да гарантира правото на хората на достъп до ВиК услуги, но на икономически обосновани цени, които да са обвързани с качеството на услугата.

Депутатите приеха законопроектът да се обсъжда между първо и второ четене в максимален срок от 28 дни.