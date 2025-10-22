  • Instagram
ЕС затяга контрола върху младите шофьори заради ръста на катастрофите

ЕС затяга контрола върху младите шофьори заради ръста на катастрофите
По-строги санкции за младите шофьори влизат в сила в Европейския съюз. Целта е да се подобри пътната безопасност и да се намалят инцидентите, които водят до близо 20 хил. смъртни случая годишно. Евродепутатите одобриха нови правила, които включват:

►Шофьорска книжка с валидност от 15 години;

►Най-малко две години изпитателен срок за начинаещи водачи;

►Нова цифрова шофьорска книжка, която може да замени физическия носител;

►Невъзможност да се избегне лишаването от правото на шофиране в чужбина.

