ЕС затяга контрола върху младите шофьори заради ръста на катастрофите
По-строги санкции за младите шофьори влизат в сила в Европейския съюз. Целта е да се подобри пътната безопасност и да се намалят инцидентите, които водят до близо 20 хил. смъртни случая годишно. Евродепутатите одобриха нови правила, които включват:
►Шофьорска книжка с валидност от 15 години;
►Най-малко две години изпитателен срок за начинаещи водачи;
►Нова цифрова шофьорска книжка, която може да замени физическия носител;
►Невъзможност да се избегне лишаването от правото на шофиране в чужбина.
