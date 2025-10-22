В 2/3 от хотелите в България делът на чуждестранните служители е под 10%

Почти единодушно - 97 на сто от хотелиерите в България, посочват, че в една или друга степен изпитват затруднения при привличането на кадри за хотелите си. За около половината от тях тези затруднения придобиват характер на криза. Това са част от резултатите от национално допитване за пазара на труда в хотелския бизнес в България, направено през октомври от Хотелския форум (HTIF) и получено днес в БТА. Очакванията на 90 на сто от участниците в допитването са през 2026 г. ситуацията с кадрите да продължи да се усложнява.

В проучването на Хотелския форум се включиха собственици и мениджъри на хотели и хотелски групи, които управляват леглова база от около 23 000 стаи, разпределена в места за настаняване с над 15 стаи (за да се изключат къщите за гости и апартаментите за краткосрочен наем) и категоризация две, три, четири и пет звезди.

В две трети от хотелите делът на чуждестранните служители е под 10 на сто, а една четвърт от тях въобще нямат такива и разчитат само на български екипи. Над половината от хотелиерите, които наемат чужденци на работа, посочват, че като цяло са доволни от тяхната дейност.

През настоящата година най-търсени като попълнения в екипите на хотелите са готвачите (70 на сто), следвани от камериерки (66 на сто), сервитьори (55 на сто), рецепционисти (45 на сто), технически персонал (24 на сто), бармани (18 на сто) и др. Малко под 15 на сто от хотелите търсят попълнения за мениджърски позиции (общият сбор от процентите надхвърля 100, защото са допуснати повече от един отговори), посочват от Хотелския форум.

Липсата на мотивация за работа в сектора (60 на сто) е водеща причина за кадровия дефицит, а след нея се нареждат демографските фактори (42 на сто), високото текучество (40 на сто), сезонността на работата (40 на то) и недостатъчно атрактивното заплащане (33 на сто), посочват от бизнеса.

За половината от хотелиерите е достатъчно кандидатите за работа да имат средно образование, при една четвърт от тях образованието няма значение, а 20 на сто декларират, че търсят служители със средно професионално образование. Веднъж назначили служители, за половината от работодателите е достатъчен един месец, за да ги обучат, така че да отговарят на изискванията на съответните хотели. При една четвърт от хотелиерите, обученията на новоназначените служители отнемат три месеца.

Над две трети от попълнилите анкетата осигуряват стажове и други форми на временна заетост на студенти и ученици в горните класове.

Повече от половината от анкетираните, освен съответното възнаграждение, осигуряват на служителите си допълнителни социални придобивки (карти за отстъпки, фирмени обучения, тим билдинги и пр.). Около една пета осигуряват такива, но само за определени длъжности в хотела, а със същия дял са тези, които не осигуряват социални придобивки.

Материалните бонуси, в зависимост от постигнатите резултати, са основният инструмент, с който хотелиерите биха могли да намалят текучеството и да мотивират екипа, смятат 90 на сто от тях. Следват безплатното изхранване в хотела (50 на сто), ваучерите за храна, спорт и културни събития (35 на сто), тим билдингите (30 на сто), програмите за кариерно развитие (20 на сто) и др.

Генерално решение на кризата с персонала може да се търси с ангажирането на студенти и ученици от горните класове със стажове и други програми за заетост (65 на сто от анкетираните) и повишаването на заплатите, така че да станат конкурентни на други сектори (50 на сто от анкетираните). Едва на трето място като решение попада вносът на кадри от чужбина (47 на сто), а след него е автоматизацията и дигитализацията на процесите, така че да се оптимизира човешкият фактор (37 на сто).

Според 70 на сто от хотелиерите технологиите биха облекчили недостига на кадри, като автоматизират онлайн резервациите и управлението на стаите. Близо половината от работодателите са на мнение, че все по-често ще срещаме дигитални решения при настаняването на гостите, а също така електронни менюта и поръчки през таблет и телефон в ресторанта и румсървиза (46 на сто). Динамичното ценообразуване и маркетинг автоматизацията (40 на сто), а също автоматизираната комуникация с гости чрез чатботове и AI консиержи (35 на сто) са други области от операциите на хотела, в които се очаква все по-масово навлизане на технологиите.