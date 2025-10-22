  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +17
Пловдив: +11 / +16
Варна: +14 / +17
Сандански: +16 / +17
Русе: +13 / +17
Добрич: +12 / +15
Видин: +12 / +16
Плевен: +14 / +18
Велико Търново: +11 / +19
Смолян: +6 / +10
Кюстендил: +12 / +14
Стара Загора: +12 / +15

Актьор от емблематичен сериал: Любимата ми храна е българското кисело мляко

  • Сподели в:
  • Viber
Актьор от емблематичен сериал: Любимата ми храна е българското кисело мляко
A A+ A++ A

Американският актьор Пен Баджли, известен с ролята си на Дан Хъмфри в емблематичния сериал „Клюкарката“, съобщи коя е любимата му храна в интервю.

Лайвстайл TikTok акаунтът Are You Okay? публикува интервю с Баджли на 22 октомври, проведено на улиците на Ню Йорк. Всяко видео следва един и същ формат, независимо дали гостът е звезда, или случаен минувач - задават се странни въпроси и накрая се решава дали човекът е "Окей или Не окей", предава "Вести".

Интервюиращата Бриана Моралес попита актьорът коя е любимата му странна комбинация за ядене.

"Просто йогурт и фурми - това е любимата ми комбинация", отговори Баджли.

На въпрос какъв вид йогурт е любимия на звездата, той добави:

"Може би български. Веднъж видях лого, което казваше „Оставете философията на гърците, нека ние правим кисело мляко.“

#кисело мляко

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?