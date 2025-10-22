Българите се отказват от парите в брой

Българите все по-рядко използват пари в брой за ежедневните си покупки. Банкнотите в обращение в страната са намалели с 10 процента през първите девет месеца на годината, показват официални данни на Българската народна банка (БНБ).

Основната причина за тази тенденция е нарастващото предпочитание към картовите разплащания, които предлагат повече удобство и бързина.

Потребители споделят, че предпочитат дигиталните плащания. "По-често пазарувам с карта, отколкото с пари в брой. Причината – по-удобно е", казва Атанас Кирилов, цитиран от bTV.

Търговците също потвърждават тази тенденция. Мениджъри в книжарници и други търговски обекти отчитат, че броят на покупките с карти расте, докато хората, които плащат с банкноти, намаляват. Така в касите на обектите има все по-малки суми в брой, тъй като парите отиват директно по сметките на компаниите.

Мобилното банкиране и еврозоната

Според анализатори, освен удобството, потребителите предпочитат картите, защото пестят време и могат лесно да следят разходите си през мобилното банкиране.

Данните на БНБ показват също, че депозитите в банките се увеличават. Това са пари, които бизнесът и домакинствата не използват активно за определен период от време.

Очакваната смяна на левове в евро по пътя на България към еврозоната също оказва влияние върху намаляването на банкнотите в брой. Прогнозите са, че с приближаването към еврозоната и засилването на дигиталното банкиране, използването на пари в брой ще продължи да намалява.