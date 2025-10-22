Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
Подготовката на държавния бюджет за следващата година очевидно закъснява, заяви в ефира на "Говори сега“ председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
"Вече трябваше да имаме предварителни разговори в комисиите на тристранката, защото до края на октомври бюджетът трябва да е внесен в парламента, а преди това трябва да премине през редица други стъпки“, уточни Велев.
Икономистът Георги Вулджев посочи, че основен проблем е начинът, по който се определя минималната работна заплата. "Минималната заплата е като индекс за много други разходи, които държавата прави. В момента проблемът с дефицита идва именно от държавните разходи“, обясни той.
Според Вулджев сегашната практика е опасна за икономиката: "Това е безумен начин да се прави политика по доходите, защото така още повече се повишава дефицитът и се създава перманентен инфлационен фактор.“
Велев добави, че АИКБ е предложила минималната работна заплата да бъде замразена до изработването на адекватен механизъм за определянето ѝ.
"В момента нашето законодателство е в противоречие с международното право. Докарахме се до риск от свръхдефицит тази година и следващите, именно заради популизъм“, каза още той.
