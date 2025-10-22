30 дка от парка на Военната академия ще се превърнат в парк за столичани

Столичният кмет Васил Терзиев и началникът на Военната академия “Г. С. Раковски" генерал-майор Стойко Прокопиев подписаха споразумение за сътрудничество, съобщават от пресцентъра на Столичната община. Документът беше подписан във възстановените "Царски зали" на Академията, изградени през 1892 г.

Споразумението предвижда разширяване на сътрудничеството между Столичната община и Военното училище както в областта на образованието, културата, спорта, така и в развитието на зелената система. Предвижда се още 30 декара от парка на Военната академия да бъдат отворени за обществен достъп. Това ще се случи, след като пространството бъде облагородено.

"Паркът на Военната академия е част от историята на София. Споразумението не е просто символичен акт – това е конкретно действие за по-достъпна и по-зелена София. Благодаря на генерал-майор Прокопиев и на екипа на Академията за партньорството и доверието. Когато институциите работят заедно, печелят гражданите – а това е смисълът на управлението", заяви кметът Васил Терзиев.

Паркът продължава да бъде достъпен в досегашния си обхват през главния вход на бул. “Евлоги и Христо Георгиеви", при следното работно време:

Паркът на Военната академия е едно от исторически и културно значимите зелени пространства на София, проектиран от архитекта Фридрих Грюнангер – автор на емблематични сгради като Синагогата, Духовната академия и къщата на Яблански. Сградата на Академията е построена по проект на тогавашния главен архитект на София – Антонин Колар.

Предвиждат се съвместни проекти между СО и Академията, стажантски програми за студенти, както и съвместни културни и младежки събития. Едно от най-обичаните културни прояви е фестивалът “Опера в парка", който се провежда ежегодно от 2010 г.

С отварянето на новата част от парка Столичната община продължава политиката си за развитие на зелената система на града и за по-добра свързаност между историческите паркове и градините в централната градска част.