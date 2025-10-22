МВР няма да позволи на моловете да използват лицево разпознаване с камерите за охрана

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов коментира, че изчаква разследването за нападението над бившия заместник-градски прокурор Иво Илиев да изясни мотивите. В понеделник вечерта Илиев беше нападнат пред дома си в София от маскиран мъж с чук.

Митов подчерта:

"Само и единствено от резултатите от разследването и когато стане ясно какъв е случая, можем да кажем вече и да правим изводи за какво е знак. В момента, докато не знаем точно какъв е случая и не е изяснен, не можем и да правим изводи. Всички следствени действия, които трябва да бъдат извършени, се извършват. Работи се по всички версии".

Вчера беше назначена охрана на семейството на Илиев. Служители на Главната дирекция "Охрана" има и в лечебното заведение, в което е настанен магистратът.

В коментар за договореното между ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" за стабилността на кабинета, вътрешният министър Даниел Митов каза, че стабилността на управлението е важна заради влизането в еврозоната и получаването на парите от еврофондовете

"Правителството има приоритети, държавата има приоритети. Най-важното нещо за нас в момента е България да влезе в еврозоната. И, разбира се, да пристигнат в България всички пари по Плана за възстановяване и устойчивост, които, за съжаление, преди съставянето на това правителство в последните години бяха застрашени като минимум и част от тях и загубени заради нелепи управленски решения, заради честата смяна на правителства. Аз, разбира се, не съм участвал в Съвета за съвместно управление, не съм член", коментира Митов.

Министър Митов каза още, че МВР няма да позволи на моловете да използват варианта за лицево разпознаване с камерите за охрана. Искането е дошло от Българската асоциация на ритейл центровете на срещата във вторник за сигурността след случая на убито момче.

Министърът подчерта, че българското законодателство не позволява подобна технология да бъде ползвана за такива цели.

"Такава тема беше поставена, тук вече опираме до законодателство, това е много трудно разрешим въпрос. Има си европейско законодателство и българско законодателство, което не позволява подобен тип технология да бъде ползвана за такива цели".