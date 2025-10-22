План от 12 точки слага край на войната в Украйна, Тръмп ще следи за мира

Европа и Украйна работят върху предложение от 12 точки за спиране на войната до настоящите й фронтови линии.



Киев ще получи гаранции за сигурността си, както и средства да възстанови пораженията от продължаващия вече три години и половина конфликт.

Предвижда се и създаването на т.нар. "мирен борд", председателстван от американския президент Доналд Тръмп, който ще наблюдава споразумението, твърди каналът, като цитира източници, запознати с дискусиите.

По този начин се отхвърлят новите изисквания на Владимир Путин към САЩ за капитулация на Киев и предаване на територии в замяна на мирно споразумение, пише УНИАН.

Планът предвижда и връщането на всички депортирани украински деца, обмен на военнопленници, предоставяне на гаранции за сигурността на Украйна, финансиране на възстановяването на страната и ускорен път към присъединяване към Европейския съюз, пише още Bloomberg.

Съобщава се, че санкциите срещу Русия ще бъдат постепенно облекчени, но около 300 милиарда долара замразени резерви на Централната банка на Русия ще бъдат върнати едва след като Москва се съгласи да допринесе за следвоенното възстановяване на Украйна. Ако Русия отново нападне, ограниченията автоматично ще бъдат възобновени.

Освен това Москва и Киев ще трябва да започнат преговори за управлението на окупираните територии, но, както подчертават източници на изданието, нито Европа, нито Украйна признават юридически тези земи за руски.

Засега Русия отхвърля призивите за прекратяване на военните действия по съществуващите фронтови линии, въпреки загубите през четирите години на войната.

Детайлите на плана все още се уточняват и могат да се променят. Освен това предложението изисква съгласуване с Вашингтон, затова европейските представители могат да заминат за САЩ още тази седмица. Тази инициатива е в унисон с изявленията на Тръмп за необходимостта да се замрази войната по настоящата линия на разграничение преди началото на преговорите.