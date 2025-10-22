Приключи ремонтът на магистрала „Тракия“ край Пазарджик в посока София

авършиха асфалтовите работи в платното за София в участъка в ремонт на АМ „Тракия“ в област Пазарджик между 90-и и 98-и км., съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

8-километровото трасе е с нова асфалтова настилка, отводняване и ограничителни системи. В платното за Бургас в момента се полага пътната маркировка, допълват от АПИ.





Движението е пренасочено двупосочно в обновеното платно за столицата, в което са обособено по една лента в посока. Очаква се до края на седмицата да е готова маркировката в платното за Бургас, а след това ще започне и маркирането в платното за столицата. Плановете са през следващата седмица, при добро и сухо време, да завърши полагането на маркировка в платното за София и да се възстанови движението в двете ремонтирани платна в област Пазарджик.

На 22 октомври между 8 ч. и 18 ч. ще се извършват ремонтни дейности в платното за София в 100-метрово трасе при 62-и км на АМ „Тракия“. При реализацията им ще бъде ограничено движението в активната лента и навлизането в аварийната, като трафикът ще преминава в изпреварващата.

Внимание, шофьори: Нови отсечки с контрол на средната скорост в Ловеч и Габрово

На АМ „Тракия“ продължава ремонтът на платното за Бургас в участъци в областите Софийска, Стара Загора и Сливен. В Софийска област строителни работи има в 9-километров участък между 24-и и 33-и км, в област Стара Загора се ремонтира 10-километрова отсечка между 208-и и 218-и км, а в област Сливен - 11 км между 262-и и 273-и км. В участъците трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ припомня, че в участъците в ремонт може да се шофира и в аварийната лента. Строителните дейности причиняват неудобство на гражданите, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Шофьорите трябва да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Временно променят организацията на движение по „Струма“ и „Хемус“

Пътуващите към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути - Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.