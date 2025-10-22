Гледат делото за убийството на Пейо, удушен от тъщата си

Софийският градски съд ще гледа делото за убийството на Пейо Пеев. На 1 април 2025 г. СГС даде ход по същество на делото, повече от година след след убийството на Пеев.

Обвинени са неговата съпруга Габриела Славова и майка ѝ - бившата дипломатка Красимира Трифонова.

Защитата на Трифонова настоя да се изчака назначената психиатрична експертиза, която да покаже вменяема ли е Трифонова, но въпреки това тогава съдия Иво Хинов даде ход по същество.

На 19 юни 2025 г. стана ясно, че Трифонова няма психиатрично заболяване - едно от заключенията на комплексната съдебно-психиатрична експертиза, която беше приета по време на съдебно заседание.

Трифонова е обвинена, че в съучастие с дъщеря си - Габриела Савова, е убила по особено жесток начин Пейо Пеев.

Тялото на мъжа, който бе съпруг на Савова, беше намерено в края на месец януари 2024 година в опожарена кола на Витоша.

Съдебно-медицинска експертиза установи, че той е бил удушен от двете жени. В края на април 2024 година Софийският апелативен съд остави под домашен арест Габриела, която е с електронна гривна.