Гледат делото за убийството на Пейо, удушен от тъщата си

Гледат делото за убийството на Пейо, удушен от тъщата си
Софийският градски съд ще гледа делото за убийството на Пейо Пеев. На 1 април 2025 г. СГС даде ход по същество на делото, повече от година след след убийството на Пеев.

Обвинени са неговата съпруга Габриела Славова и майка ѝ - бившата дипломатка Красимира Трифонова.

Защитата на Трифонова настоя да се изчака назначената психиатрична експертиза, която да покаже вменяема ли е Трифонова, но въпреки това тогава съдия Иво Хинов даде ход по същество.

На 19 юни 2025 г. стана ясно, че Трифонова няма психиатрично заболяване - едно от заключенията на комплексната съдебно-психиатрична експертиза, която беше приета по време на съдебно заседание.

Трифонова е обвинена, че в съучастие с дъщеря си - Габриела Савова, е убила по особено жесток начин Пейо Пеев.

Тялото на мъжа, който бе съпруг на Савова, беше намерено в края на месец януари 2024 година в опожарена кола на Витоша.

Съдебно-медицинска експертиза установи, че той е бил удушен от двете жени. В края на април 2024 година Софийският апелативен съд остави под домашен арест Габриела, която е с електронна гривна.

