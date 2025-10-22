Вендинг машините ще работят само с евро от 1 януари

Вендинг машините в страната ще работят само с евро през януари, когато се очаква новата валута да бъде въведена. Това съобщи експертът от Комисията за защита на потребителите (КЗП) Реджеб Мюмюн по време на информационна среща в Момчилград, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото.

Мюмюн уточни, че въпреки това цените върху машините ще трябва да бъдат изписани и в лева, и в евро. Той подчерта, че етикетите за двойно обозначаване трябва да са с еднакъв шрифт и цвят, а превалутирането да става по официалния курс.

Задължението за двойно обозначаване на стоки и услуги (в лева и евро) ще остане в сила до 8 август 2026 година.

През януари в обращение ще бъдат и левове, и евро. Търговците ще са длъжни да връщат ресто само в евро. Допуска се това да стане в левове, само ако няма достатъчно наличност от евро в касата.

Относно бензиностанциите, Реджеб Мюмюн поясни, че на колонките няма да е възможно изписването на цените в двете валути, но това ще бъде задължително вътре в търговските обекти.

НАП следи за спекула и глобява

Таньо Караманолов, директор на офиса на Националната агенция за приходите (НАП) в Смолян, увери, че системите на агенцията са готови за въвеждането на еврото. И в момента, ако се направи справка за задълженията, те излизат в лева и в евро.

По Закона за въвеждането на еврото, НАП ще извършва допълнителни проверки. "Едната е касовите бележки да бъдат изписани в лева и в евро и валутният курс да фигурира. Това ще продължи до 8 август 2026 г.", отбеляза Караманолов, цитиран от БТА.

Той припомни, че до 8 октомври НАП и КЗП са правили само предписания, но от 9 октомври 2025 година вече се налагат глоби при липса на двойно етикетиране.

НАП извършва проверки и за необосновано повишение на цените – случаи, в които няма реални икономически причини, като ръст на минималната заплата, поскъпване на тока или повишаване на инфлацията. Тези проверки са съвместни с КЗП и Комисията за защита на конкуренцията. Сигнали за нарушения могат да се подават в офис на НАП, по телефон и по пощата.

Информационни срещи в Русе и страната

Информационни срещи в рамките на Националната информационна кампания за въвеждане на еврото ще се състоят днес, 22 октомври, в Русе, Нова Загора, Георги Дамяново, Чирпан и Троян.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна и достоверна информация за основните етапи от процеса, как да превалутират правилно, какви са изискванията към търговците и какви са правата им като потребители.