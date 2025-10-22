ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на НС
"За нас е задължителна ротацията на председателя на НС. Ние ще предложим Рая Назарян да поеме поста", заяви лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов.
По думите му тя е събирала най-много подкрепа. "На една година трите партии (бел. ред. ГЕРБ, БСП, ИТН) ще се ротират", допълни той.
Лидерът на ГЕРБ коментира и критиките на президента към блокажа на парламента и правителството: "За мен Радев не е президент, а партиен лидер. Вече съм казвал да се осигурят пари на Президентството, както на всяка институция. Прозрачно да си проведат конкурси и да си купят коли", каза още Борисов.
