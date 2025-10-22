Ваксината срещу варицела става задължителна

Министерството на здравеопазването (МЗ) ще включи ваксината срещу варицела в Националния имунизационен календар. Това съобщиха от bTV, като уточниха, че имунизацията ще бъде задължителна и безплатна за всички деца, родени от началото на 2025 година.

Очаква се официалното обявяване на промените да стане до няколко дни.

С добавянето на новата имунизация, задължителните ваксини в България стават 12. Ваксината срещу варицела е двудозова, като се предвижда първият прием да се извършва между 12-ия и 15-ия месец на детето, а вторият – на 4-годишна възраст. Ще бъдат обхванати приблизително 54 000 деца, родени през 2025 година.

В момента ваксината е по желание на родителите и се купува от тях, като пълната имунизация с двете дози струва близо 300 лева. За децата, родени преди 2025 година, тя ще остане платена и по желание.

Ниски нива на ваксинация досега

Според справка на Министерството на здравеопазването, цитирана от bTV, интересът към ваксината се повишава през последните години, но остава недостатъчен за постигане на колективен имунитет.

Приложените дози срещу варицела по данни на МЗ показват следната тенденция:

2022 г. – 1605 броя

2023 г. – 5345 броя

2024 г. – 8025 броя

2025 г. (досега) – 8133 броя

Защо ваксината е важна

Варицелата е едно от най-заразните инфекциозни заболявания и е най-често срещаното у нас, причинявайки половината от всички случаи на заразни болести в страната. Вирусът се предава изключително лесно по въздушно-капков път.

Въпреки че обикновено преминава леко в детска възраст, по данни на МЗ до усложнения се стига в между 2% и 6% от случаите. Те могат да включват бактериални инфекции на кожата, пневмония и в много редки случаи – менингит.

Ваксината съществува от близо 50 години, задължителна е в много държави от ЕС и няма известни сериозни странични ефекти. Тя предпазва децата и от събуждането на вируса в по-късна възраст, което причинява заболяването херпес зостер.

С промените в наредбата е предвидено МЗ да поеме разходите и за още една ваксина, която ще бъде безплатна и по желание – срещу респираторния синцитиален вирус (RSV). Тя ще се прилага на бременни жени, за да предпазят новородените си.