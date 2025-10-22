Красимир Вълчев: Няма да слагаме металдетектори във всички училища

Няма да слагаме металдетектори във всички училища. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев на брифинг в Русе.

“След случая в столичните мол и училище разбрах, че голям процент ученици от тези общности ходят ежедневно с ножове и учителите всеки ден им ги изземват. Явно е въпрос на култура, в случая “локална”, и има нужда от помощ”, коментира министърът.

Той обясни, че конференцията е за популяризиране на кампанията за въвеждане на еврото, но използва случая да посети възможно най-много области и да направи срещи с педагогическата общност и регионалното управление.

“Ние разчитаме на образователната система да възпита децата и да формира отношения и нагласи в децата. По този начин тя може да помогне да се преборим с агресията”, обясни Вълчев.

По думите му е факт, че през последните десетилетия имаме отслабена възпитателна функция на българската образователна система. “Затова с промените в учебните програми и насоките опитваме да кажем на учителите, че е важно да възпитават”.

“Учителят има трудна задача в неравна конкуренция с мощни информационни среди. Бях изненадан да видя видеоигра, в която целта е да убиеш най-много хора по най-жесток начин. Като добавим филмите и съдържанието, което гледат младите хора, това води до създаването на нагласи за насилие”, обясни министърът.

Според него има голям проблем с младежите и с това, че учителите не успяват да въдворят ред в класната стая. “Затова със закона за предучилищното и училищното образование сме предложили допълнителни мерки по отношение на учениците. Подкрепата ще остане, те срещнаха критика, че децата само ще бъдат наказвани, но когато един учител не може да въдвори ред в класната стая, страда правото на качествено образование на всички останали ученици”, коментира Вълчев.