Тръмп и Ванс засилват натиска върху Хамас за спазване на примирието в Газа

Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс изрази предпазлив оптимизъм във вторник, че крехкото примирие в Газа вероятно ще се запази, по време на посещението си в наскоро открития координационен център на САЩ и Израел в Кириат Гат, южен Израел. Ванс беше придружен от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и старшия съветник на Тръмп Джаред Кушнър, с цел да се укрепи примирието, да се осигури спазването му от всички страни и да се подготви следващият етап от мирния план на президента Доналд Тръмп за Близкия изток.

По време на обръщението си в центъра за цивилно-военно сътрудничество, Ванс подчерта, че израелците и американците ще работят тясно за прилагането на плана и възстановяването на Газа, като същевременно ще гарантират, че местните сили за сигурност поддържат реда без пряко присъствие на САЩ. Посещението предхожда планираната среща на Ванс с израелския премиер Бенямин Нетаняху, предавайки посланието на Тръмп, че Съединените щати не желаят примирието да се разпадне. Официални представители изразиха загриженост, че Нетаняху може да преосмисли споразумението, което се подкрепя от няколко гарантора. Тръмп многократно е подчертавал, че 59 държави и организации подкрепят примирието.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social, Тръмп повтори, че Хамас все още има възможност да се придържа към примирието. Той предупреди, че неспазването му ще предизвика реакция, която ще бъде „бърза, яростна и жестока“, като благодари на страните, предлагащи подкрепа. Индонезия публично е обещала военни сили, а Турция и Азербайджан са посочили готовност за участие в подкрепена от ООН мисия.

Тръмп описа Хамас като „насилническа организация“, която може да бъде неутрализирана за минути при нарушение на споразумението. На събитие по случай Дивали във Вашингтон, той подчерта, че по-широките мирни усилия в Близкия изток напредват успешно, като държави, които преди са били в конфликт, вече си сътрудничат. Предупрежденията му повтарят изказванията му от 21 октомври, като акцентират, че САЩ, заедно с регионалните съюзници, са готови бързо да реагират, ако Хамас наруши примирието.

И Израел, и Хамас потвърдиха ангажимента си към примирието, посредничено от САЩ, въпреки малки сблъсъци през уикенда. Израел потвърди в понеделник, че Хамас е върнал тялото на един заложник, като общо 13 от обещаните 28 са предадени, а офисът на премиера Нетаняху подчерта, че пълното спазване, включително връщането на всички заложници, е от съществено значение за ефективността на примирието.