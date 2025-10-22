Децата със специални потребности в градините се удвоиха

Броят на децата със специални образователни потребности (СОП) в детските градини се е увеличил повече от два пъти за последните осем години. Ако през учебната 2017/18 година те са били под 3000, то през 2024/25 година броят им нараства до над 7000.

Това показват данни на Министерството на образованието и науката (МОН), изнесени от Грета Ганчева, директор на дирекция "Приобщаващо образование" в МОН, по време на есенната академия на Съюза на работодателите в системата на народната просвета.

Общо 31 505 деца и ученици със специални потребности се обучават в детските градини и училищата в страната. От тях 7425 са в детските градини (от общо 210 288 деца), а 24 080 са в училищата (от общо 681 361).

В процентно отношение децата и учениците със СОП, които получават допълнителна подкрепа, са 3.5% от всички. По този показател България е сходна с държави като Франция (3.1%) и Испания (3.7%). За сравнение, най-висок е делът им в Англия – 17%, а най-нисък в Гърция – 0.9%.

Тревожни тенденции в системата

Според Грета Ганчева, една от причините за ръста е по-прецизната оценка на индивидуалните нужди на децата. Данните обаче разкриват и няколко тревожни тенденции.

За последните осем години рязко се е увеличил броят на учениците в комбинирана (143% скок) и индивидуална форма (121% ръст). "Това може да говори за тенденциозност – някои деца биват извеждани извън класа, защото така е по-лесно, вместо да се положат усилия за приобщаване. Това обаче е тревожна тенденция", коментира Ганчева.

Неусвоени средства и безотговорност

Друг сериозен проблем е неусвояването на средствата, предвидени за ресурсно подпомагане, чийто норматив е увеличен със 140%.

"В 54 процента от училищата, които сме проверили (общо 383 на брой), са установени 3 милиона лева неизползвани по предназначение средства, което е абсолютно недопустимо на фона на нуждата от специална подкрепа в страната", посочи Ганчева.

Според нея, това означава, че тези училища не са положили нужните усилия да привлекат ресурсни учители или да закупят материали. "Половината от училищата с неусвоени средства за ресурсно подпомагане имат паралелки, в които има над 3 деца със специални потребности, и те пак не са назначили помощник на учителя. Това е безотговорно отношение", категорична бе тя.

Проблеми с учителите и плановете

Въпреки че броят на ресурсните учители се е увеличил с 19.5% (до 2402 души) след въвеждането на ограничение за работа с максимум 12 деца, в някои области все още има недостиг. От МОН отчитат случаи, в които един учител работи с 14 и дори 18 деца, което прави грижата неефективна.

Установени са и сериозни нарушения в индивидуалните учебни планове на учениците. В много от тях липсват учебни предмети, като масово децата се ограничават до български език и математика. Освен това учебното съдържание не се адаптира според нуждите на децата, с което се нарушава наредбата за приобщаващото образование.