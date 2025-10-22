Русия нанесе нощни удари по Украйна: Трима загинали, 15 ранени в Киев и Запорожие

Най-малко трима души загинаха, а над петнадесет бяха ранени, след като Русия извърши масирано нощно въздушно нападение над Украйна, поразявайки няколко града, включително Киев, Запорожие, Днипро и пристанищния град Измаил. Атаката, започнала малко след 1 ч. на 22 октомври, предизвика множество експлозии и сирени за въздушна тревога в цялата страна, продължили до ранните сутрешни часове.

В Киев жителите бяха събудени от серия експлозии. Кметът Виталий Кличко потвърди, че системите за ПВО са активни в столицата, съобщавайки за „множество пожари и повредени сгради“, докато спешните екипи реагират. Първоначално бе съобщено за двама загинали и пет ранени, включително двегодишно дете, но по-късно броят на жертвите бе актуализиран на трима, според регионалния управител Николай Калашник.

Пожари избухнаха в няколко района на столицата. В Днипровски район висок блок бе засегнат от удар на дрон и пламъците обхванаха горните етажи. „Пожарът бе овладян след евакуацията на десет души“, каза Кличко. Допълнителни пожари възникнаха в Дарницки и Печерски райони, където отломки повредиха жилищни и студентски сгради, както и медицинско заведение. В Соломянски район падналите отломки подпалиха гаражи.

Най-голямата частна енергийна компания в Украйна, DTEK, обяви спешни прекъсвания на тока в Киев, Киевска и Днипропетровска области заради „значителни щети“ по електропреносната мрежа. Засегнати бяха и части от Одеска област, където удари по инфраструктурата доведоха до локални прекъсвания. Държавният оператор Ukrenergo потвърди, че прекъсванията са предприети превантивно поради обширни щети по енергийни обекти.

В Запорожие най-малко петнадесет цивилни бяха ранени, когато нощен удар порази жилищен блок, съобщи губернатор Иван Федоров. В Одеса и пристанищния град Измаил удари с дронове предизвикаха прекъсвания на електрозахранването и допълнително нарушиха вече ограниченото снабдяване с енергия в южна Украйна.

Последната вълна от руски удари продължава обновената кампания на Москва, насочена към енергийния сектор на Украйна преди зимния сезон. По-рано този месец ракетен удар по Киев повреди голяма топлоелектрическа централа, довел до спиране на тока в града. Президентът Володимир Зеленски предупреди, че Русия засилва атаките си върху енергийни обекти „когато натискът върху Кремъл намалява“, а помощта от Запада остава несигурна.

Нощният обстрел последва и дългия ракетен удар на Украйна по химическия завод в Брянск, Русия, който произвежда компоненти за ракетно гориво и барут. Ударът, извършен с британски ракети Storm Shadow, бе един от най-мащабните удари на Украйна през последните седмици.

Зеленски многократно заявява, че целенасочените удари по руска военна и енергийна инфраструктура са ключови за принуждаване на Москва към преговори. „Ударите в дълбочина“, както ги нарича той, са начинът на Украйна да оказва натиск върху Кремъл, когато дипломацията застава в застой. Президентът продължава да призовава западните партньори да доставят далекобойни ракети като американските Tomahawk, които все още са предмет на обсъждане в САЩ.

Европейските лидери издадоха съвместно изявление с Зеленски във вторник, потвърждавайки, че преговорите за мир трябва да започнат само след замразяване на бойните действия по текущата фронтова линия. Москва, обаче, отхвърли предложението, настоявайки, че Украйна трябва да се оттегли от окупираните региони и да приеме това, което Русия нарича „коренни причини“ за войната - искания, които Киев и неговите съюзници смятат за неприемливи.

Към ранните часове на деня екипите за спешна помощ в Киев продължават издирвателно-спасителните операции на няколко места, работейки сред тлеещи отломки и разрушени сгради. „Медицински екипи са на терен, пожарите се гасят, хората се изваждат изпод развалините“, каза Кличко. „Отново дълга и трудна нощ за нашия град.“