Денков: Управлението е нестабилно, всеки опит за промяна може да доведе до срутване

Денков: Управлението е нестабилно, всеки опит за промяна може да доведе до срутване
Важно е Народното събрание да заработи, да се внесе бюджет, да се приемат данъчни закони и закони за заплатите на медиците и специалистите. Това са важните въпроси днес, каза в парламента съпредседателят на парламентарната група „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Николай Денков. Надявам се да заработи, но, както виждате, все още сме в информационна мъгла, добави той.

На въпрос какво мисли за ротационното председателство на Народното събрание, Денков отговори: „Питайте управляващите“.

Съпредседателят на ПП–ДБ допълни, че разговор за преформатиране на управлението не е воден с тях и няма причина за такъв. Виждаме в момента, че управлението е толкова нестабилно, че всеки опит нещо да се пооправи може да доведе до срутване на системата, добави Денков.

