Пробиотиците: Здравословен хит или пари на вятъра

Пробиотиците – "добрите бактерии", които обитават храносмилателната ни система – все по-често се рекламират като решение за всичко: от подут корем до подсилване на имунитета. Но наистина ли всеки има нужда от тях? Ето какво казват лекарите:

Какво представляват пробиотиците?

Пробиотиците са живи микроорганизми, които приети в достатъчни количества, могат да имат благоприятен ефект върху здравето на червата и цялото тяло. Най-често се срещат в храни като кисело мляко, кефир, ферментирали зеленчуци, както и под формата на капсули или прах.

Най-често пробиотиците се препоръчват по време и след антибиотично лечение, тъй като антибиотиците унищожават както вредните, така и полезните бактерии в червата. Това може да доведе до дисбактериоза, диария и други храносмилателни проблеми.

Д-р Мария Георгиева, гастроентеролог:

„Препоръчвам пробиотици на пациенти, които приемат антибиотици, особено ако лечението е по-дълго от 5 дни. Те трябва да се приемат минимум 2 часа след антибиотика и да продължат поне седмица след края на лечението.“

Но това не е единственият случай, в който те са полезни.

Кога още пробиотиците могат да помогнат?

Според медицински проучвания и практиката на специалистите, пробиотици се препоръчват също при:

Синдром на раздразненото черво

Подуване, газове и запек

Пътувания в чужбина (диария на пътешественика)

След хранителни натравяния или стомашен вирус

Слаба имунна система

При някои кожни и алергични състояния (екзема, атопичен дерматит)

Важно е да се подберат правилните щамове, тъй като не всеки пробиотик действа еднакво.

Пробиотиците не са универсални добавки, които трябва да се пият постоянно. Повечето лекари препоръчват:

При антибиотично лечение – по време на курса и поне 7 дни след това.

При хронични проблеми – курс от 20 до 30 дни, по преценка на лекар.

За профилактика – най-добре чрез храни, а не добавки, освен ако няма конкретна нужда.

Продължителната употреба на пробиотици без лекарска препоръка не се препоръчва, тъй като може да наруши естествения баланс в червата. Най-добрият източник на пробиотици си остават естествено ферментиралите храни – кисело мляко, айрян, кисело зеле, комбуча, кимчи. Добавките са удобен вариант при заболявания, но не трябва да заменят разнообразното хранене.

Пробиотиците не са панацея, но в правилния момент могат да помогнат на храносмилането, имунната система и дори психичното здраве. Най-добре е да се приемат по препоръка на лекар, особено след антибиотици или при стомашни проблеми.