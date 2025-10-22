Тръмп: „Няма смисъл от напразна среща“ - плановете за разговори с Путин пропаднаха

Доналд Тръмп заяви, че е решил да не провежда „напразна среща“ с руския президент Владимир Путин, след като плановете за директни разговори относно войната в Украйна бяха прекратени. Изказвайки се във вторник в Белия дом, американският президент посочи, че преговорите са се провалили основно заради отказа на Москва да се съгласи на прекратяване на огъня по настоящата фронтова линия.

Само дни по-рано Тръмп беше обявил, че ще се срещне с Путин в Будапеща в рамките на две седмици. Но по-късно представител на Белия дом потвърди, че „няма планове“ за подобна среща „в близко бъдеще“. Отмяната на планирания форум показва задълбочаващите се различия между Вашингтон и Москва относно начина за прекратяване на войната и, според редица наблюдатели, представлява нов неудобен момент за външнополитическия екип на Тръмп.

Двамата лидери се срещнаха за последно през август на прибързано организирана среща в Аляска, която приключи без конкретни резултати. Белият дом очевидно се стреми да избегне повторение на този сценарий. „Руснаците искаха прекалено много и на американците им стана ясно, че няма да има сделка за Тръмп в Будапеща“, коментира високопоставен европейски дипломат пред Ройтерс.

Подготвителната среща между държавния секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, планирана за тази седмица, също беше отменена, след като двамата проведоха телефонен разговор, определен от официални лица като „продуктивен“. Тръмп публично подкрепи предложение за прекратяване на огъня, одобрено от Киев и европейските лидери, според което фронтовата линия трябва да бъде „замразена“ там, където се намира в момента. „Нека се спре така, както е“, каза той. „Спрете на бойната линия, вървете си вкъщи. Прекратете боевете, спрете да убивате хора.“

Русия отхвърли идеята. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че позицията на Москва остава непроменена и настоя, че Украйна трябва да се изтегли от всички окупирани източни райони. Лавров потвърди това във вторник, заявявайки, че Русия търси „дълготраен, устойчив мир“, а не „временно прекратяване на огъня“. По думите му всякакви разговори трябва да засягат „коренните причини“ за конфликта – израз, с който Кремъл оправдава изискванията си за признаване на руския суверенитет над Донбас и демилитаризация на Украйна. Условия, напълно неприемливи за Киев и Европа.

Европейските лидери, заедно с украинския президент Володимир Зеленски, публикуваха съвместно изявление, обвинявайки Русия, че не е „сериозна“ в стремежа си към мир. Зеленски определи обсъжданията за фронтовата линия като „началото на дипломацията“, но добави, че Москва прави всичко възможно да ги избегне. Той заяви, че единственото, което може да накара Русия „да обърне внимание“, е продължаването на доставките на далекобойни западни оръжия за Украйна.

Според публикации срещата на Тръмп със Зеленски в Белия дом е била напрегната. Няколко източника твърдят, че американският президент е настоявал украинският лидер да приеме руския контрол над части от Донецк и Луганск като част от евентуално споразумение. Зеленски отказал, заявявайки, че предаването на територии би довело единствено до нова руска агресия.

Неочакваното телефонно обаждане на Путин към Тръмп миналата седмица дойде след информации, че САЩ се подготвят да доставят на Украйна ракети „Томахоук“, способни да поразяват цели дълбоко в руска територия. По-късно Зеленски заяви, че разговорът за тези ракети е „принудил Русия да се ангажира“, и въпреки че напуснал Вашингтон без конкретни резултати, го определи като „силна инвестиция в дипломацията“.