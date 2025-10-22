„ДСП-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него
„ДСП-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него. Това обявиха от партията в съвместно изявление с ГЕРБ-СДС във фейсбук.
Двете парламентарни групи се обединиха около решението и да не се променя настоящата форма на подкрепа.
От формацията на Делян Пеевски ще продължат да подкрепят мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството, но "ДПС-Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии.
Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.
Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.
