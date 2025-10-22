Костадин Костадинов: Обществото агонизира, децата се самоизбиват

Обществото в България "агонизира", а децата "буквално се самоизбиват", защото знаят, че престъпниците са безнаказани. Това заяви председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио "Фокус".

Според него причините за това са "тоталната деградация" на българския политически елит и общество, както и липсата на законност.

Престъпен манталитет

Лидерът на "Възраждане" твърди, че децата виждат липсата на законност от 30 години и резултатите вече са видими. Той заяви, че те знаят, че "никой няма да им обърне внимание" и "полицията няма да се намеси".

"Децата знаят, че престъпниците са безнаказани и ако искаш да си като тях – силен и могъщ, трябва и ти да станеш такъв. Те просто имитират", каза Костадинов.

Той добави, че се създава "престъпен манталитет" и това е "масовият модел на подражание", тъй като "училището отдавна няма възпитателна роля".

Изходът според "Възраждане"

Костадин Костадинов посочи, че единственият начин това да се промени са предсрочни избори. Той определи партията си като "единствената съпротивителна сила на България" в момента.

"България има два пътя пред себе си – или "Възраждане“, или край на своята държавност", заяви Костадинов.