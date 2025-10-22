Над 500 000 българи нито учат, нито работят

Над 1 милион души в България на възраст между 15 и 64 години не са активни на пазара на труда. От тях над половин милион нито учат, нито работят. Това заяви зам.-председателят на НСИ Свилен Колев по време на форума "Европа е с мен", организиран от Министерството на труда и социалната политика.

Данните показват сериозно разминаване между нуждите на бизнеса и наличните кадри. "От тези близо 1 милион човека, които по принцип биха искали да работят, 440 хиляди още учат, 109 хиляди са пенсионери, 260 хиляди имат лични семейни проблеми, 131 хиляди имат някакво заболяване, а 16,6 хиляди не търсят работа по друга причина," уточни Колев.

Участниците във форума се обединиха около идеята, че гъвкавите форми на труд биха помогнали за включването на повече хора на пазара, включително студенти и майки с малки деца.

Демографската криза задълбочава проблема

Проблемът с кадрите се усложнява от тежката демографска ситуация. Населението на страната е намаляло с близо 2,5 милиона души (28%) за последните 40 години, достигайки 6,437 милиона души, по последни данни на НСИ.

Прогнозите са, че тенденцията ще се запази. Хората над 65 години вече представляват 24% от населението (1,5 милиона), докато тези до 15 години са само 14% (900 хиляди).

Българите в чужбина и миграцията

По отношение на българите в чужбина, Свилен Колев отбеляза, че освен заплатите, за завръщането им са важни и условията на живот – здравеопазване, образование и сигурност. Данните на НСИ показват, че за година заплатите са нараснали средно с 12%, но жилищата са поскъпнали с 16%.

Най-много българи в Европа живеят в Германия (271 хиляди), Испания (112 хиляди) и Нидерландия (60,5 хиляди). Въпреки че през миналата година повече хора са дошли в България (52 хиляди), отколкото са я напуснали (13 хиляди), това не компенсира отрицателния естествен прираст. Едва 35% от дошлите са завръщащи се българи, като повечето имигранти са от Турция, Украйна и Сирия.

Митове на пазара на труда

Експерти на форума разбиха и някои популярни митове сред работодателите. "Има митове на пазара на труда," заяви Стефка Танчева, член на Българска асоциация за управление на хора. Тя подчерта, че над 100 изследвания показват, че няма връзка между ефективността в работата и възрастта.

Танчева допълни, че мит е и че по-възрастните служители взимат повече болнични. "Бъдещето е въпрос на желание, а не на възраст," категорична беше тя.

Какво искат различните поколения

Проф. Снежана Илиева от СУ "Св. Климент Охридски" обясни, че поколенията имат различни ценности. Докато по-възрастните търсят сигурност и стабилност, младите ценят автономията, смисъла в работата и качеството на живот.

"Променя се формата на лоялност - от лоялност към организацията, в която работят, към лоялност към собствената кариера и към самия себе си," коментира проф. Илиева.

Според Йорданка Чобанова, ръководител на представителството на Европейската комисия в България, в цяла Европа има недостиг на работна ръка, като населението в трудоспособна възраст намалява с близо 1 милион души годишно. Тя посочи, че резерви на пазара на труда са майките, хората с увреждания и мигрантите.