Бойко Борисов заличи дълга на футболен клуб към НАП

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се намеси светкавично, за да бъде заличен дълг от 550 000 лева на футболния клуб "Спартак 1918" (Варна) към Националната агенция за приходите (НАП). Решението идва само часове, след като варненският клуб отправи публичен апел за помощ към него и към финансовия министър Теменужка Петкова.

Новината беше съобщена късно снощи от пресцентъра на ГЕРБ на официалната им страница във Фейсбук.

Административен блокаж и риск за лиценза

Проблемът със задължението към НАП е ключов за професионалния лиценз на "Спартак" за Първа лига. Парадоксално, Общинският съвет във Варна вече беше гласувал отпускането на помощ в размер на 550 000 лева, предназначена именно за погасяване на този дълг.

Парите обаче не са били преведени, тъй като временният кмет на Варна, Павел Попов, е изпратил официално запитване до Министерството на финансите. Той е поискал становище дали подобно подпомагане представлява държавна помощ по смисъла на закона и дали е в съответствие с националното законодателство. Отговор от министерството така и не е получен в продължение на месец.

Директният апел към Борисов

Тази административна патова ситуация принуди ръководството на "Спартак 1918" да потърси директна политическа намеса. Вчера следобед те публикуваха отворено писмо:

"Така от един месец сме в ситуация, в която решение има, но изпълнение няма. И тук е моментът да се обърнем към г-жа Теменужка Петкова и г-н Бойко Борисов, като лидер на партията, от която е и министърът на финансите, да съдействат по нашия казус" , написаха от клуба. Те изразиха надежда, че ще бъде намерена "политическата воля" за спасяване на лиценза.

Само няколко часа по-късно от ГЕРБ обявиха, че проблемът е решен и публичното задължение е заличено.

Междувременно от Лицензионната комисия към БФС съобщиха, че "Спартак" са внесли изискуемите документи, но те тепърва ще бъдат разглеждани.

Клубът организира и дарителска кампания "Аз съм Спартак", чрез която до момента са събрани над 300 000 лева от фенове и бивши футболисти, но сумата не беше достатъчна за покриване на всички задължения.