Срещата Тръмп–Путин в Будапеща се разпадна: Белият дом потвърди отлагането на разговорите

Плановете за провеждане на среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин в Будапеща бяха спрени, съобщават редица американски и международни медии, позовавайки се на висши представители на Белия дом.

Говорител на Белия дом потвърди пред Reuters, че „няма планове президентът Тръмп да се срещне с президента Путин в близко бъдеще“. Източникът допълни, че последният телефонен разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров е бил „продуктивен“, което е направило лична среща между двамата дипломати „ненужна на този етап“.

Потвърждението идва след изявлението на Тръмп от 16 октомври, когато той обяви, че ще се срещне с Путин в унгарската столица в следващите седмици, за да обсъдят начини за прекратяване на войната в Украйна. Планираният форум, който трябваше да бъде домакинстван от унгарския премиер Виктор Орбан, щеше да бъде втората лична среща между двамата лидери след завръщането на Тръмп в Белия дом през януари. Първата им среща се проведе в Аляска на 15 август, но приключи без съществен напредък.

По данни на NBC News, старши представител на Белия дом е заявил, че „планирането на срещата Тръмп-Путин в Будапеща е замразено“. Според източника, макар разговорът между Рубио и Лавров да е преминал добре, Тръмп счита, че „и двете страни все още не са достатъчно готови, за да оправдаят продължаването на подготовката на този етап“.

Подобни информации публикуваха BBC, CBS News и European Pravda, докато руските медии твърдяха по-рано същия ден, че подготовката за срещата в Будапеща „продължава“, макар и без насрочена дата.

Дипломатически източници съобщиха пред CNN, че решението за пауза е било взето след отлагането на планирана лична среща между Рубио и Лавров, предвидена за 23 октомври. Разговорите трябваше да подготвят терена за срещата между Тръмп и Путин, но са били отложени поради „разногласия“ относно начина за уреждане на конфликта в Украйна и „максималистичната“ позиция на Москва.

Според Reuters, отказът на Кремъл да се съгласи на незабавно прекратяване на огъня също е допринесъл за провала на плановете. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви по-рано, че „няма яснота“ кога би могла да се проведе среща между двамата президенти, като подчерта, че обсъждането на конкретни дати „не бива да се води по шумен и публичен начин“.

Предложената среща между Тръмп и Путин бе обявена непосредствено след разговорите на американския президент с украинския му колега Володимир Зеленски във Вашингтон. По време на срещата Киев е поискал нова военна помощ от САЩ, включително крилати ракети Tomahawk, докато Тръмп настоя за прекратяване на огъня по настоящата линия на фронта - предложение, подкрепено от няколко европейски държави, но отхвърлено от Москва.

На този етап и Вашингтон, и Москва изглеждат отдръпнати от идеята за провеждане на срещата в Будапеща, оставяйки открит въпроса кога, и дали изобщо, ще се състои следваща среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин.